i Menschen mit einer Cannabiskonsumstörung entwickeln mit einer um 57 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit ernsthafte Suizidgedanken. iStock/Tunatura Psychologie Cannabis und Suizidgedanken: Studie zeigt Risiko Wer an einer Cannabiskonsumstörung leidet, hat laut einer neuen US-Studie ein deutlich erhöhtes Risiko für Suizidgedanken. Von Heute Life 17.11.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Auswertung von Daten von mehr als 415.000 Erwachsenen in den USA zeigt: Menschen mit einer Cannabiskonsumstörung haben eine um 57 Prozent höhere statistische Chance, ernsthafte Suizidgedanken zu entwickeln, als jene ohne diese Störung.

Die Forscher berücksichtigten dabei bereits Faktoren wie Alter, Geschlecht, depressive Episoden und Alkoholkonsumstörungen – der Zusammenhang blieb dennoch bestehen.

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Wie das Wissenschaftsmagazin scinexx.de berichtet, wurden die Suizidgedanken anhand der Frage nach ernsthaften Gedanken an einen Suizid während der vergangenen zwölf Monate ermittelt.

Zusammenhang über Jahre stabil

Die Daten stammen aus dem Zeitraum 2014 bis 2023. Entgegen den Erwartungen der Forscher wurde der Zusammenhang zwischen Cannabiskonsumstörung und Suizidgedanken über die Jahre nicht stärker.

"Unsere Analyse zeigt, dass die Cannabiskonsumstörung mit erhöhten Chancen für Suizidgedanken zusammenhing, aber dieser Zusammenhang im Laufe der Zeit offenbar nicht stärker geworden ist", sagt Studienautor Tosin Philip Oyetunji.

Wichtig für Ärzte und Betroffene

Dr. Sidra Goldman-Mellor von der UC Merced betont: "Menschen mit einer Cannabiskonsumstörung haben ein erhöhtes Risiko, Suizidgedanken zu erleben, und das ist nicht allgemein bekannt."

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Die Studie zeigt keinen ursächlichen Zusammenhang – ob Cannabis die Gedanken begünstigt oder ob psychische Probleme den Konsum beeinflussen, bleibt offen. Wichtig sei es jedoch, bei Betroffenen mögliche zusätzliche psychische Belastungen zu erkennen.