i Selbst gesunde Gewohnheiten wie Sport können nach hinten losgehen. Pexels/Victor Lucas Wenn der Körper streikt Diese 3 Gewohnheiten könnten dein Immunsystem schwächen Nicht alles, was harmlos oder sogar gesund erscheint, tut unserem Körper gut. Drei Gewohnheiten können die Abwehr belasten. Von Heute Life 16.11.2026, 22:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es kalt, die Nase läuft und plötzlich kratzt der Hals. Gerade in der Erkältungszeit soll unser Immunsystem auf Hochtouren arbeiten. Doch einige alltägliche Gewohnheiten können unsere Abwehrkräfte belasten – und eine davon gilt eigentlich als besonders gesund.

Dabei ist unser Immunsystem rund um die Uhr im Einsatz. Es erkennt Krankheitserreger und hilft dem Körper, sich gegen sie zu wehren. Wie gut das funktioniert, hängt von vielen Faktoren ab. Neben Schlaf, Ernährung und Bewegung spielt auch unser Lebensstil eine wichtige Rolle. Diese drei Gewohnheiten solltest du deshalb genauer unter die Lupe nehmen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

1 Alkohol Ein Glas Wein zum Abendessen, ein Bier nach Feierabend oder ein paar Drinks am Wochenende: Alkohol gehört für viele zum Alltag. Doch was nach Entspannung klingt, kann dem Immunsystem zusetzen. Alkohol beeinflusst die Arbeit wichtiger Immunzellen und kann Entzündungsprozesse im Körper verändern. Besonders regelmäßiger, hoher Konsum kann die Abwehr beeinträchtigen und das Risiko für bestimmte Infektionen erhöhen. Auch der Schlaf leidet häufig darunter. Zwar schläft man nach Alkohol möglicherweise schneller ein, doch die Schlafqualität nimmt oft ab. Dabei braucht der Körper ausreichend Erholung , damit die Immunabwehr gut funktioniert.

2 Mundhygiene Zweimal täglich Zähne putzen? Für die meisten selbstverständlich. Doch die Zahnzwischenräume werden gerne vergessen. Dabei geht es bei der Mundhygiene um weit mehr als ein schönes Lächeln. Wer Zähne und Zahnfleisch vernachlässigt, riskiert Entzündungen im Mundraum. Bei einer Parodontitis reagiert das Immunsystem dauerhaft auf Bakterien und entzündetes Gewebe. Solche chronischen Entzündungen können auch mit gesundheitlichen Problemen außerhalb des Mundes zusammenhängen. Das bedeutet nicht, dass schlechtes Zähneputzen automatisch zu Erkältungen führt. Eine gründliche Mundhygiene hilft aber, vermeidbare Entzündungsherde zu verhindern.

3 Zu viel Sport Sport hält fit und unterstützt grundsätzlich auch das Immunsystem. Doch wer beim Training ständig über seine Grenzen geht, kann das Gegenteil erreichen. Sehr intensive Belastungen ohne ausreichende Erholung setzen den Körper unter Stress. Kommen Schlafmangel, zu wenig Energie und fehlende Ruhetage hinzu, kann die Immunfunktion vorübergehend beeinträchtigt werden. Wer sich dauerhaft erschöpft fühlt oder nach dem Training ungewöhnlich lange zur Erholung braucht, sollte deshalb einen Gang zurückschalten. Das heißt allerdings nicht, dass anstrengender Sport automatisch krank macht. Entscheidend sind die richtige Trainingsdosierung und genügend Pausen.

Ein gesundes Immunsystem braucht keine Wundermittel. Ausreichend Schlaf, abwechslungsreiche Ernährung, regelmäßige Bewegung und bewusste Erholung unterstützen die körpereigene Abwehr.