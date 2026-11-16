Draußen wird es kalt, die Nase läuft und plötzlich kratzt der Hals. Gerade in der Erkältungszeit soll unser Immunsystem auf Hochtouren arbeiten. Doch einige alltägliche Gewohnheiten können unsere Abwehrkräfte belasten – und eine davon gilt eigentlich als besonders gesund.
Dabei ist unser Immunsystem rund um die Uhr im Einsatz. Es erkennt Krankheitserreger und hilft dem Körper, sich gegen sie zu wehren. Wie gut das funktioniert, hängt von vielen Faktoren ab. Neben Schlaf, Ernährung und Bewegung spielt auch unser Lebensstil eine wichtige Rolle. Diese drei Gewohnheiten solltest du deshalb genauer unter die Lupe nehmen.
Ein gesundes Immunsystem braucht keine Wundermittel. Ausreichend Schlaf, abwechslungsreiche Ernährung, regelmäßige Bewegung und bewusste Erholung unterstützen die körpereigene Abwehr.