i Besonders nach einer kurzen Nacht steigt laut Studie das Risiko, auf betrügerische Nachrichten hereinzufallen. iStock/Alex Potemkin Neue US-Analyse Wer wenig schläft, fällt leichter auf Betrugslinks rein Wer zu wenig schläft, riskiert mehr als nur Müdigkeit. Eine neue Studie zeigt, wie Schlafmangel uns anfälliger für Online-Betrug machen könnte. Von Heute Life 13.11.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wecker klingelt viel zu früh, die Augen fallen beinahe wieder zu. Noch schnell die E-Mails checken, bevor der Arbeitstag beginnt. Eine Nachricht wirkt dringend, ein Link verspricht die Lösung – und schon ist geklickt. Was wie ein harmloser Moment aussieht, kann gefährliche Folgen haben. Denn wer übermüdet ist, könnte für Online-Betrüger besonders leichte Beute sein.

Eine Stunde weniger Schlaf – und schon wird es riskant

Eine neue Studie, veröffentlicht im Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), liefert einen überraschenden Hinweis: Nach der Umstellung auf die Sommerzeit klickten Menschen häufiger auf verdächtige Links. Für die Untersuchung verschickte die University of California, Irvine, im Rahmen eines Sicherheitstests gefälschte Phishing-Mails an mehr als 10.000 Personen. Ein Teil erhielt die Nachrichten am Montag vor der Zeitumstellung im Frühjahr 2026, der andere am Montag danach. Das Ergebnis: Nach der Umstellung war die Wahrscheinlichkeit, auf einen Link in einer verdächtigen Nachricht zu klicken, um 13 Prozent höher.

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Warum Müdigkeit Betrügern in die Karten spielt

Interessant ist, was sich nicht veränderte: Die Empfänger öffneten die verdächtigen E-Mails nicht häufiger und meldeten sie auch nicht seltener als Spam. Der Unterschied zeigte sich erst beim entscheidenden Klick. Studienautor Eitan Schechtman vermutet im "Time"-Interview, dass Schlafmangel impulsiver macht. Wer müde ist, hinterfragt Informationen möglicherweise weniger gründlich und übersieht leichter Warnsignale.

Eine scheinbar harmlose Nachricht kann so zur Falle werden. Denn hinter einem Link könnte sich eine gefälschte Login-Seite verbergen, auf der Betrüger Passwörter oder andere persönliche Daten abgreifen wollen.

Nicht nur die Zeitumstellung ist ein Problem

Auch Stress, hoher Arbeitsdruck und persönliche Gewohnheiten beeinflussen, wie aufmerksam Menschen mit verdächtigen Nachrichten umgehen. Schlafmangel könnte dieses Risiko zusätzlich verstärken. Die Studie zeigt allerdings einen Zusammenhang, keinen endgültigen Beweis dafür, dass allein die verlorene Stunde Schlaf die zusätzlichen Klicks verursacht hat.

So schützt du dich vor der Klick-Falle

Gerade nach einer kurzen Nacht lohnt es sich, beim Umgang mit E-Mails besonders aufmerksam zu sein. Wer eine unerwartete Nachricht mit dringender Zahlungsaufforderung oder einem Login-Link erhält, sollte nicht vorschnell reagieren. Prüfe den Absender, öffne wichtige Webseiten lieber direkt über die bekannte Adresse und gib niemals Zugangsdaten über einen verdächtigen Link ein. Im Zweifel hilft es, die Nachricht später noch einmal mit klarem Kopf anzusehen.