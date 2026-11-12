i Der vermisste Salzburger wurde wohlauf gefunden Montage iStock/ Caritas Ist wohlauf Seit Montag vermisst! Lebenshilfe-Klient gefunden Tagelang fehlte von einem 38-jährigen Salzburger jede Spur. Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: Der Vermisste ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Von Österreich Heute 12.11.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen nach tagelanger Ungewissheit! Ein 38-jähriger Salzburger, der seit Montag aus dem Caritas-Dorf St. Anton in Bruck (Pinzgau) vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Der Mann wurde wohlbehalten in Ungarn gefunden, wie die Caritas in einer Aussendung bestätigte.

Mann kam nie bei seiner Arbeit an

Der 38-Jährige hätte am Montag eigentlich seine Arbeitsstelle in der Lebenshilfe-Werkstätte in Zell am See erreichen sollen. Dort kam er allerdings nie an.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Suche nach dem Salzburger führte zunächst nach Salzburg. Zeugen hatten den Mann am Montag kurz vor 11 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof gesehen. Danach verlor sich seine Spur.

Die Bilder des Tages i ?

Caritas holt Vermissten zurück

Nun gibt es endlich Entwarnung. Der 38-Jährige ist in Ungarn aufgetaucht und befindet sich laut Caritas wohlauf.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Caritas kündigte an, sich in Kürze auf den Weg zu machen, um den Mann abzuholen und ihn wieder in sein Zuhause im Pinzgau zu bringen.