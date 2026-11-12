Seit Montag vermisst! Lebenshilfe-Klient gefunden

Aufatmen nach tagelanger Ungewissheit! Ein 38-jähriger Salzburger, der seit Montag aus dem Caritas-Dorf St. Anton in Bruck (Pinzgau) vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Der Mann wurde wohlbehalten in Ungarn gefunden, wie die Caritas in einer Aussendung bestätigte.
Der 38-Jährige hätte am Montag eigentlich seine Arbeitsstelle in der Lebenshilfe-Werkstätte in Zell am See erreichen sollen. Dort kam er allerdings nie an.
Die Suche nach dem Salzburger führte zunächst nach Salzburg. Zeugen hatten den Mann am Montag kurz vor 11 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof gesehen. Danach verlor sich seine Spur.
Nun gibt es endlich Entwarnung. Der 38-Jährige ist in Ungarn aufgetaucht und befindet sich laut Caritas wohlauf.
Die Caritas kündigte an, sich in Kürze auf den Weg zu machen, um den Mann abzuholen und ihn wieder in sein Zuhause im Pinzgau zu bringen.