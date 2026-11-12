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Am Salzburger Flughafen läuft ein Polizei-Großeinsatz - hier ein Archivfoto.
Am Salzburger Flughafen läuft ein Polizei-Großeinsatz - hier ein Archivfoto.
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Doch Flugbetrieb läuft weiter

Schon wieder Drohung! Großeinsatz am Flughafen Salzburg

Erneut Drohung gegen den Salzburger Flughafen! Die Polizei ist im Großeinsatz. Der Flugbetrieb läuft jedoch weiter.
Von Newsdesk Heute
12.11.2026, 14:09
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Am Salzburger Flughafen ist am Donnerstag erneut die Polizei im Einsatz. Nachdem eine weitere Drohung eingegangen war, wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Auswirkungen auf den Flugbetrieb gibt es vorerst nicht.

Wie die Polizei gegenüber dem ORF erklärte, wird die eingegangene Drohung derzeit überprüft. Flughafen-Sprecher Alexander Klaus bestätigte, dass der Zugang zum Gelände streng kontrolliert wird. Eine Räumung der Flughafengebäude war nicht notwendig, sämtliche Flüge können weiterhin stattfinden. Nähere Angaben zum Inhalt der Drohung machte die Polizei nicht.

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red, 12.11.2026, 14:09
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