i Am Salzburger Flughafen läuft ein Polizei-Großeinsatz - hier ein Archivfoto. FMT-Pictures Doch Flugbetrieb läuft weiter Schon wieder Drohung! Großeinsatz am Flughafen Salzburg Erneut Drohung gegen den Salzburger Flughafen! Die Polizei ist im Großeinsatz. Der Flugbetrieb läuft jedoch weiter. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Salzburger Flughafen ist am Donnerstag erneut die Polizei im Einsatz. Nachdem eine weitere Drohung eingegangen war, wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Auswirkungen auf den Flugbetrieb gibt es vorerst nicht.

Wie die Polizei gegenüber dem ORF erklärte, wird die eingegangene Drohung derzeit überprüft. Flughafen-Sprecher Alexander Klaus bestätigte, dass der Zugang zum Gelände streng kontrolliert wird. Eine Räumung der Flughafengebäude war nicht notwendig, sämtliche Flüge können weiterhin stattfinden. Nähere Angaben zum Inhalt der Drohung machte die Polizei nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schon vergangene Woche Großeinsatz

Es ist bereits der zweite derartige Vorfall innerhalb weniger Tage. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Drohanruf einen stundenlangen Polizeieinsatz am Salzburger Flughafen ausgelöst. Bei der anschließenden Durchsuchung des Geländes wurden keine verdächtigen Gegenstände entdeckt.