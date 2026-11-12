i Auch in Salzburg werden die Barmherzigen Brüder jetzt geprüft. Land Salzburg / Sandra Lanzl Vorwürfe erreichen Salzburg Land leitet Prüfung von Barmherzigen Brüdern ein Nach den Vorwürfen gegen die Barmherzigen Brüder wird nun auch in Salzburg geprüft. Das Land hat eine Untersuchung eingeleitet. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorwürfe gegen die Barmherzigen Brüder ziehen weitere Kreise. Jetzt reagiert auch das Land Salzburg und nimmt das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Landeshauptstadt unter die Lupe. Eine entsprechende Prüfung wurde bereits eingeleitet, wie das Land am Donnerstag (12. November) bekannt gab.

Land nimmt Anschuldigungen sehr ernst

Die derzeit vorliegenden Anschuldigungen würden sehr ernst genommen, heißt es in einer Aussendung des Landes. Die Überprüfung sei bereits im Gang, konkrete Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor.

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Dabei stellt das Land zwei Punkte klar: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg wird nicht vom Land selbst betrieben. Außerdem verfügt das Spital über keine eigene Krankenhausapotheke – genau darum drehten sich die Vorwürfe.

Bei Verstößen drohen rechtliche Schritte

Trotzdem will das Land die Vorwürfe genau untersuchen. Sollten sich dabei Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen geltende Gesetze bestätigen, werde Salzburg die erforderlichen rechtlichen Schritte einleiten.

Ob es im Salzburger Krankenhaus tatsächlich zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, bleibt vorerst offen. Klar ist: Das Land will bei bestätigten Verstößen im Rahmen seiner Zuständigkeiten handeln.