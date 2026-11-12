i Labrador Henk wurde von der Bergrettung Saalfelden in Sicherheit gebracht. Bergrettung Saalfelden Bergrettung musste anrücken Labrador Henk in Gefahr – Herrchen eilt zu Hilfe Schock für einen Hundebesitzer in Salzburg! Sein Labrador stürzte bei einer Wanderung bis zu 60 Meter in die Tiefe. Die Bergrettung musste ausrücken. Von Österreich Heute 12.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Mittwochvormittag in Saalfelden (Salzburg)! Ein Labrador namens "Henk" stürzte am Stoakarlweg auf rund 1.380 Metern Seehöhe plötzlich in die Tiefe. An einer ausgesetzten, mit Seilen gesicherten Stelle verlor der Vierbeiner den Halt und fiel rund 50 bis 60 Meter in eine steile Felsrinne. Dabei überschlug sich der Hund mehrmals.

Herrchen kletterte zu verletztem Hund

Sein Besitzer zögerte nicht lange. Er alarmierte sofort die Bergrettung und kletterte anschließend selbst die steile Rinne zu seinem verletzten Vierbeiner hinab. Weil Henk bei dem Absturz verletzt worden war, wurde auch eine Tierärztin verständigt.

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"Vier Bergretter stiegen auf und seilten sich zu den beiden ab. Da der Labrador noch gehen konnte, wurde auf einen aufwändigen Abtransport mittels Gebirgstrage verzichtet", schildert Einsatzleiter und Bezirksleiter der Bergrettung Pinzgau, Bernd Tritscher.

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Bergretter bringen Henk in Sicherheit

Für Herrchen und Hund ging es schließlich mit Unterstützung der Bergretter zurück in Sicherheit. Die Einsatzkräfte seilten die beiden über mehrere steile Felsstufen ab und begleiteten sie durch das unwegsame Gelände bis zu einem Forstweg.

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Dort wartete bereits die verständigte Tierärztin auf den verletzten Labrador. Sie versorgte Henk noch vor Ort und nahm ihn anschließend zur weiteren Behandlung mit in ihre Praxis.