i Mandarinen sind wahre Vitaminbomben. iStock/Emilie Duchesne Gesunde Zitrusfrucht Das passiert, wenn du täglich Mandarinen isst Mandarinen sind der perfekte Wintersnack. Doch was passiert, wenn du jeden Tag davon isst? Die Folgen könnten dich überraschen. Von Heute Life 13.11.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der kalten Jahreszeit sind Mandarinen besonders beliebt. Die kleinen orangenen Zitrusfrüchte sind saftig, süß und duften beim Schälen herrlich nach Weihnachten. Kein Wunder, dass viele Menschen täglich mehrere Mandarinen naschen.

Doch ist das überhaupt gesund? Die gute Nachricht zuerst: Mandarinen sind wahre Vitaminbomben. In 100 Gramm stecken bis zu 30 Milligramm Vitamin C. Mit drei bis vier Mandarinen am Tag lässt sich der gesamte Tagesbedarf an Vitamin C decken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Zitrusfrucht kann mit weiteren wertvollen Inhaltsstoffen punkten, berichtet Utopia.de. Sie enthält Ballaststoffe, Vitamin A und Mineralstoffe wie Magnesium und Kalium. Dabei haben 100 Gramm Mandarine nur rund 50 Kilokalorien.

Viele gesundheitliche Vorteile

Der regelmäßige Konsum von Mandarinen bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Die Ballaststoffe sorgen für ein Sättigungsgefühl und regen die Darmtätigkeit an. Vitamin C stärkt das Bindegewebe und unterstützt die Hautfunktion.

Außerdem wirkt Vitamin C antioxidativ und schützt die Zellen im Körper vor Schäden durch freie Radikale. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2023 zeigt zudem, dass Zitrusfrüchte einen positiven Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben können.

Gibt es auch Risiken?

Bei gesunden Menschen gibt es kaum Grund zur Sorge. Mandarinen bestehen zu 85 Prozent aus Wasser und sättigen gut – es ist daher schwer, davon zu viele zu essen.

Vorsicht ist allerdings bei Personen mit Fruktoseintoleranz oder Diabetes geboten. Auch wer eine Birkenpollenallergie hat, könnte auf Mandarinen reagieren. Für alle anderen gilt: Vier bis fünf Mandarinen pro Tag sind völlig unbedenklich.

5 Gründe, jetzt Mandarinen zu essen i ?

Übrigens: Die weiße Schicht zwischen Schale und Fruchtfleisch solltest du ruhig mitessen. Dieses sogenannte Mesokarp enthält besonders viel Vitamin C und wertvolle Flavonoide.