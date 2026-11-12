i Bei Fieber ist die Grenze klar: Das Kind gehört nicht in die Schule oder den Kindergarten, sondern nach Hause ins Bett. iStock/Hasbi Sahin Grippewelle im Anflug "Infektionsküchen" – wann dein Kind daheim bleiben muss Kaum sind die Kinder wieder gemeinsam im Klassenzimmer, machen auch die Viren die Runde. Doch bei welchen Symptomen ziehen Kinderärzte die rote Linie? Von Heute Life 12.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nase läuft, beim Frühstück wird gehustet, doch fünf Minuten später saust der Nachwuchs schon wieder putzmunter durchs Wohnzimmer. Für viele Eltern beginnt damit das morgendliche Rätselraten: Kann mein Kind so in die Schule oder den Kindergarten? Oder gehört es doch ins Bett? Gerade jetzt, wo die Erkältungssaison Fahrt aufnimmt und die Grippewelle näher rückt, ist diese Entscheidung nicht immer einfach. Drei Kinderärzte erklären gegenüber "Heute", worauf es wirklich ankommt.

In Kindergärten haben Viren leichtes Spiel

Wo viele Kinder miteinander spielen, bleiben auch Krankheitserreger nicht lange aus. Bernhard Jochum, Obmann der Bundesfachgruppe Kinder- und Jugendheilkunde in der Österreichischen Ärztekammer, bezeichnet Kindergruppen im "Heute"-Gespräch sogar als "Infektionsküchen". Besonders bei Kleinkindern beobachtet er mehr Erkrankungen. Oft handle es sich um vergleichsweise harmlose Infekte der oberen Atemwege. Auch Helmuth Howanietz, Ärztlicher Leiter des kiz augarten in Wien-Leopoldstadt, kennt das Phänomen: Nach den Ferien füllen sich die Ordinationen erfahrungsgemäß wieder stärker.

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Schnupfen? Deshalb muss das Kind nicht daheim bleiben

Die gute Nachricht für Eltern: Nicht jeder Huster bedeutet automatisch einen Krankheitstag: "Ein banaler Schnupfen ohne Fieber ist sicherlich kein Grund, Kinder vom Schulbesuch abzuhalten", erklärt Howanietz gegenüber "Heute". Auch gelegentliches Husten oder Niesen sei noch kein Grund, zu Hause zu bleiben. Ähnlich sieht es die Wiener Kinderfachärztin Verena Buchner von der Kinderarztpraxis Schumanngasse: Solange ein Kind fieberfrei ist, sich wohlfühlt und normal am Alltag teilnehmen kann, spricht bei einem leichten Atemwegsinfekt grundsätzlich nichts gegen Schule oder Kindergarten.

Entscheidend ist also nicht allein die laufende Nase, sondern vor allem, wie es dem Kind insgesamt geht. Auch die jeweiligen Regeln der Betreuungseinrichtung müssen beachtet werden.

Bei diesen Symptomen ist Schluss mit lustig

Anders sieht es aus, wenn Fieber dazukommt, das Kind ungewöhnlich schlapp wirkt oder ständig hustet. Buchner nennt Temperaturen über 38,5 Grad, einen deutlich beeinträchtigten Allgemeinzustand, wenig Trinken und Atemprobleme als Gründe, das Kind daheim zu lassen und ärztlichen Rat einzuholen. Auch Jochum zieht bei starkem, anhaltendem Husten oder ausgeprägtem Schnupfen eine Grenze. Eine einfache Orientierung liefert Buchner ebenfalls: Erst wenn das Kind mindestens 24 Stunden fieberfrei ist und sich wieder fit fühlt, sollte es zurück in die Gruppe.

Eltern sollten auf ihr Bauchgefühl hören

Wie erkennt man, ob das Kind wirklich krank ist? Howanietz rät, auf das gewohnte Verhalten zu achten. Will ein sonst lebhaftes Kind plötzlich nicht mehr spielen, liegt nur herum oder hat keine Lust auf seine Lieblingsbeschäftigungen, braucht es wahrscheinlich Ruhe. "Niemand kennt seine Kinder besser als die Eltern", betont der Kinderarzt. Bei hohem, trotz fiebersenkender Mittel anhaltendem Fieber, Trinkverweigerung, ungewöhnlicher Schläfrigkeit oder Atemnot ist eine rasche medizinische Abklärung wichtig.

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Grippeimpfung soll Kinder schützen

Mit Blick auf die bevorstehende Grippesaison erinnert Howanietz außerdem an die Influenza-Impfung. Sie kann nicht nur das Risiko einer Grippeerkrankung und schwerer Verläufe senken, sondern auch dazu beitragen, die Verbreitung des Virus in Schulen und Kindergärten einzudämmen. Denn gerade dort, wo täglich viele Kinder zusammenkommen, können sich Viren besonders leicht verbreiten.