i Erstickungsgefahr durch mögliche Kleinteile: Tonies ruft die Helene-Fischer-Hörfigur "Die schönsten Kinderlieder" zurück. Montage: APA-Images / AFP / PATRICK T. FALLON, Tonies Erstickungsgefahr! Tonies-Hersteller warnt vor Helene-Fischer-Figur Alarm für Eltern: Bei der beliebten Helene-Fischer-Hörfigur von Tonies können sich Kleinteile lösen. Der Hersteller ruft das Modell zurück. Von Heute Life 12.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der beliebte Hörspiel-Spaß kann für Kinder gefährlich werden: Der Hersteller Tonies ruft die Figur "Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder" zurück. Der Grund ist ein möglicher Produktionsmangel, durch den sich während der Verwendung Kleinteile lösen können. Für Kleinkinder besteht dadurch Erstickungsgefahr.

Das Düsseldorfer Unternehmen reagierte mit einem umfassenden Rückruf und appellierte an alle Eltern, das betroffene Produkt ab sofort nicht mehr zu verwenden.

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Hersteller warnt vor Tonie

Wer die Helene-Fischer-Figur zu Hause hat, sollte sie umgehend außer Reichweite von Kindern bringen. Auch wenn äußerlich keine Schäden oder Auffälligkeiten erkennbar sind, darf der Tonie nicht mehr verwendet werden.

„Uns ist bewusst, was eine solche Nachricht für Eltern bedeutet, und wir nehmen das sehr ernst.“

Der Hersteller betont, dass der Fehler nicht bei jeder Figur auftrete und möglicherweise auch nicht auf den ersten Blick sichtbar sei. "Uns ist bewusst, was eine solche Nachricht für Eltern bedeutet, und wir nehmen das sehr ernst", heißt es in einer Mitteilung.

Nur eine bestimmte Figur betroffen

Nach ersten Hinweisen habe Tonies das Produkt eingehend untersucht. Als Konsequenz wurden die Produktion und die Auslieferung der betroffenen Hörfigur gestoppt.

Der Rückruf betrifft ausschließlich "Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder" mit der Artikelnummer 11003054. Laut Unternehmen gebe es derzeit keine Hinweise darauf, dass andere Tonies-Figuren denselben Mangel aufweisen könnten.

Geld zurück oder Ersatz: So kommen Kunden zu ihrem Recht

Betroffene Käufer können sich entweder an ihren Händler oder direkt an die Tonies GmbH wenden. Ein Rücksendeportal soll in Kürze auf der Unternehmenshomepage eingerichtet werden.

Bei der Rückgabe haben Kunden zwei Möglichkeiten: Sie können sich den Kaufpreis erstatten lassen oder eine alternative, aktuell verfügbare Tonie-Figur aus dem Sortiment auswählen. In diesem Fall stellt Tonies einen Gutschein in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises für den eigenen Onlineshop aus. Die Rücksendekosten übernimmt laut Hersteller das Unternehmen.