i Gerade noch am Einschlafen, plötzlich zuckt der Körper. iStock/Marcos Calvo Salzburger Studie Zucken beim Einschlafen? Forscher finden neue Hinweise Ein plötzlicher Ruck, das Gefühl zu fallen und schon ist man wieder hellwach. Was viele beim Einschlafen erleben, könnte mit Stress zusammenhängen. Von Heute Life 12.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Endlich liegt man gemütlich im Bett, die Augen fallen langsam zu und die Gedanken werden ruhiger. Doch gerade, als man ins Land der Träume abdriftet, passiert es: Der Körper zuckt plötzlich zusammen, als würde man ins Leere fallen. Das Herz klopft, man ist wieder hellwach. Kommt dir bekannt vor? Forscher der Universität Salzburg haben nun untersucht, was hinter diesen nächtlichen Schreckmomenten steckt – und welche Rolle Stress dabei spielt.

Wenn der Körper plötzlich Alarm schlägt

Diese sogenannten Einschlafzuckungen sind weit verbreitet. Doch nicht immer bleibt es bei einem kurzen Ruck. Manche Menschen haben dabei das Gefühl, zu stolpern oder abzustürzen. Andere berichten von einem elektrischen Schlag, Lichtblitzen oder einem lauten Knall, obwohl es im Schlafzimmer völlig still ist. Auch Herzrasen und eine beschleunigte Atmung können dazukommen. Was eigentlich der Beginn einer erholsamen Nacht sein sollte, wird für manche zum regelrechten Schreckmoment.

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Das passiert mit deinem Körper, wenn du nicht schläfst i ?

Forscher entdecken Zusammenhang mit Stress

Für die Studie befragten die Salzburger Forscher Tanja Grünberger und Manuel Schabus insgesamt 194 Erwachsene aus Österreich und Deutschland. 96 von ihnen erlebten mindestens einmal pro Woche Einschlafzuckungen mit weiteren Begleiterscheinungen. Die übrigen 98 Personen dienten als Vergleichsgruppe. Dabei zeigte sich: Wer regelmäßig beim Einschlafen zusammenzuckte, schlief im Durchschnitt kürzer und weniger effizient. Die Betroffenen brauchten länger, um einzuschlafen, und litten häufiger unter Schlaflosigkeit. Auch Ängste und psychische Belastungen waren stärker ausgeprägt.

Wenn die Gedanken einfach nicht abschalten

Besonders spannend ist, was die Forscher über den Zusammenhang mit unseren Gedanken herausfanden. Denn offenbar spielt nicht nur eine Rolle, wie viel wir schlafen, sondern auch, wie sehr wir uns dabei unter Druck setzen. Wer abends noch über Probleme im Job, private Sorgen oder die Aufgaben des nächsten Tages grübelt, berichtete häufiger von solchen Zuckungen. Auch der Gedanke, unbedingt schnell einschlafen zu müssen, könnte das Problem verstärken. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass mentale Anspannung enger mit den Zuckungen zusammenhängt als tatsächlicher Schlafmangel oder Müdigkeit am Tag.

Mit dem Alter wird es offenbar ruhiger

Noch eine interessante Beobachtung machten die Wissenschaftler: Ältere Teilnehmer berichteten seltener von Einschlafzuckungen als jüngere. Ob jemand männlich oder weiblich war, spielte dagegen keine erkennbare Rolle.