i In Wiens Ordinationen wird es voller. Ausgerechnet jetzt fehlt mancherorts noch der Grippeimpfstoff. Pexels/https://kaboompics.com/ Wochen zu früh Grippewelle im Anmarsch – Wien kämpft mit Impf-Engpass Die Grippe könnte heuer schon im Dezember Wien erreichen. Während die Zahl der Atemwegsinfekte steigt, fehlt in vielen Ordinationen noch Impfstoff. Von Heute Life 12.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Husten, Schnupfen, Fieber: In Wiens Arztpraxen wird es wieder voller. Immer mehr Menschen kämpfen mit Atemwegsinfekten, und die eigentliche Grippesaison steht erst bevor. Experten rechnen heuer mit einer besonders frühen Welle. Doch ausgerechnet jetzt, wo sich viele Wiener schützen lassen wollen, fehlt in zahlreichen Ordinationen noch der Impfstoff.

Grippe könnte Wien schon im Dezember treffen

Die Zahlen zeigen, dass die Erkältungssaison bereits Fahrt aufnimmt: Allein in der vergangenen Woche waren knapp 17.000 Wiener wegen eines grippalen Infekts im Krankenstand, weitere 361 wegen einer echten Grippe (Influenza).

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Noch ist die Grippewelle nicht angelaufen, allerdings tauchen die ersten Fälle deutlich früher auf als gewöhnlich: "Wir sehen, dass wir die ersten sporadischen Fälle, so wie wir sie jetzt haben, vier Wochen früher haben, als wir sie sonst üblicherweise haben. Wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass die Grippewelle vermutlich irgendwo im Dezember bei uns ankommen wird", sagt Monika Redlberger-Fritz, Virologin an der Medizinischen Universität Wien, gegenüber "Wien heute".

Jetzt impfen – doch vielerorts fehlt der Impfstoff

Wer sich schützen möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten. Denn nach der Grippeimpfung dauert es in der Regel etwa zwei Wochen, bis der Körper einen ausreichenden Impfschutz aufgebaut hat. Empfohlen wird die Impfung grundsätzlich allen Menschen ab einem Alter von sechs Monaten. Das Problem: Während die Nachfrage steigt, können manche Hausärzte ihre Patienten noch immer nicht impfen.

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, berichtet von anhaltenden Engpässen. In ihrer eigenen Ordination fehle derzeit vor allem der spezielle Impfstoff für ältere Menschen. Auch beim Nasenspray für Kinder gebe es offenbar Schwierigkeiten, die bereits vorhandenen Dosen rechtzeitig an die Arztpraxen zu verteilen.

Patienten suchen verzweifelt nach Impfterminen

Für viele Wiener wird die Suche nach einer Impfmöglichkeit damit zur Geduldsprobe. Manche versuchen ihr Glück bei öffentlichen Impfstellen, stoßen dort aber ebenfalls auf späte Termine oder fehlende Verfügbarkeit. Die Situation sei frustrierend, schildert Kamaleyan-Schmied. "Viele haben versucht, auch in den öffentlichen Stellen anzukommen. Aber es gibt halt nirgends was. Die Termine sind auch dort sehr spät. Es ist oft so, dass wir auch fremde Patienten haben, die bei uns anklopfen und fragen, ob wir den Impfstoff haben", so die Hausärztin.

Ministerium verspricht baldige Lieferung

Das Gesundheitsministerium zeichnet hingegen ein etwas anderes Bild. Demnach seien mittlerweile sämtliche bestellten Influenza-Impfstoffe in Österreich eingetroffen. Probleme bei der Verteilung des Fluenz-Nasensprays für Kinder könne man nicht bestätigen. Noch offene Bestellungen würden derzeit abgearbeitet. Innerhalb der nächsten Tage sollen die ausstehenden Impfstoffe auch in den Ordinationen ankommen. Für alle, die sich vor der möglicherweise frühen Grippewelle schützen wollen, bleibt damit vorerst nur die Hoffnung, rechtzeitig einen Impftermin zu bekommen.