i Heiße Zitrone, Dampfbäder oder Vitamin C: In der Grippezeit schwören viele auf bewährte Hausmittel. iStock/Ika84 Ingwer-Shots, Dampfbad & Co Grippe-Mythen im Check: Was wirklich hilft – und nicht Sobald Viren umgehen, haben Hausmittel Hochsaison. Doch nicht alles, was Oma schon empfohlen hat, hilft tatsächlich. Eine Pharmazeutin klärt auf. Von Heute Life 12.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es eisig, drinnen dampft die heiße Zitrone. Im Kühlschrank wartet der Ingwer-Shot, und bei den ersten Halsschmerzen wird sofort zum Tee gegriffen. In der Grippezeit haben Hausmittel wieder Hochsaison. Doch welche Tricks helfen tatsächlich gegen Husten und Schnupfen – und welche kann man sich getrost sparen? Pharmazeutin Tina Werner räumt im "Heute"-Gespräch mit hartnäckigen Mythen auf.

Vitamin C: Schutzschild gegen Viren?

Ein Glas Orangensaft und schon haben Erkältungsviren keine Chance? Schön wär's. "Vitamin C kann Erkältung nicht zuverlässig verhindern", stellt Werner klar. Zwar braucht der Körper das Vitamin für eine funktionierende Immunabwehr. Studien zeigen auch, dass eine regelmäßige Einnahme gewöhnliche Erkältungen etwas verkürzen kann. Eine Garantie, gesund zu bleiben, ist das aber nicht.

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Ingwer-Shots & heiße Zitrone

Scharf, gesund und angeblich ein echter Immun-Booster: Ingwer-Shots gelten als Geheimwaffe gegen Infekte. Wissenschaftlich belegt ist dieser Schutz allerdings nicht. "Es werden immer oft spektakuläre Effekte aufs Immunsystem beworben – das ist aber wissenschaftlich nicht evident", erklärt Werner. Auch die heiße Zitrone ist kein Wundermittel. Vitamin C ist hitzeempfindlich. Als warmes Getränk kann sie guttun, Erkältungsviren hält sie jedoch nicht auf.

Knoblauch- und Zwiebelsaft: Omas Geheimwaffe?

Zwiebeln mit Zucker oder Honig zu Saft verarbeitet, dazu eine ordentliche Portion Knoblauch: Auf diese Hausmittel schwören viele Familien. Doch die Beweislage ist dünn: Für Knoblauch gibt es bislang keine überzeugenden klinischen Nachweise, dass er Erkältungen zuverlässig verhindert oder behandelt. Auch Zwiebelsaft ist kein wissenschaftlich belegtes Heilmittel. Er kann sich angenehm anfühlen, ersetzt aber keine Behandlung.

Duschdampf & Meersalz: Was bringt das?

Eine verstopfte Nase kann einem den letzten Nerv rauben. Warmen Duschdampf empfinden manche Betroffene als wohltuend. Die Erkältung selbst verschwindet dadurch allerdings nicht schneller. Vorsicht beim Inhalieren über einer Schüssel mit heißem Wasser: Hier drohen Verbrühungen, besonders bei Kindern. Besser untersucht sind Nasenspülungen und Nasensprays mit Salzlösung. Sie können festsitzenden Schleim lösen und die Nasenatmung erleichtern. Wie stark sie den Krankheitsverlauf beeinflussen, ist allerdings unklar. Für Nasenduschen sollte nur steriles, destilliertes oder zuvor abgekochtes und abgekühltes Wasser verwendet werden.

Hilft Eis bei Halsschmerzen?

Ausgerechnet Eis, wenn der Hals ohnehin schon kratzt? Tatsächlich kann Kälte gereizte Schleimhäute kurzzeitig beruhigen und Schmerzen lindern. Wer lieber etwas Warmes trinkt, kann ebenso zum Tee greifen. Entscheidend ist, was sich angenehm anfühlt.

Erkältung ausschwitzen? Lieber nicht!

Mit drei Decken ins Bett und die Viren einfach herausschwitzen? So funktioniert das leider nicht. Wärme kann bei Frösteln guttun, übermäßiges Schwitzen macht aber nicht schneller gesund. Auch warmes Bier ist keine gute Idee: Alkohol belastet den Körper zusätzlich und hilft nicht gegen die Infektion.

"Es gibt keinen Turbo-Knopf!"

Wer glaubt, seine Abwehrkräfte mit einem einzigen Drink auf Höchstleistung bringen zu können, wird enttäuscht. "Es gibt keinen 'Turbo'-Knopf!", betont Werner. Statt auf teure Wundermittel zu setzen, empfiehlt sie ausreichend Schlaf, weniger Stress und eine ausgewogene Ernährung. Auch Eisen, Zink und verschiedene Vitamine spielen für das Immunsystem eine Rolle. Nahrungsergänzungsmittel sind aber vor allem bei einem tatsächlichen Mangel sinnvoll.

Und noch ein Mythos hält sich hartnäckig: Kälte allein macht nicht krank. "Die Kälte ist kein Krankheitserreger", erklärt Werner. Verantwortlich sind Viren, die sich in der kalten Jahreszeit besonders leicht verbreiten.

Wichtig ist außerdem der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Erkältung und der echten Grippe: Gegen Influenza schützt keines dieser Hausmittel zuverlässig. Die jährliche Grippeimpfung bleibt eine der wichtigsten Maßnahmen, um das Risiko einer Erkrankung und schwerer Verläufe zu senken.