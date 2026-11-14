Fast eine Million könnten eine Diabetes-Vorstufe haben

Diabetes entwickelt sich oft im Verborgenen. Während sich Betroffene noch völlig gesund fühlen, können ihre Blutzuckerwerte längst aus dem Gleichgewicht geraten sein. In Österreich könnten fast eine Million Menschen eine Vorstufe der Erkrankung haben, ohne davon zu wissen. Zum heutigen Welt-Diabetes-Tag schlagen Österreichs Apotheker deshalb Alarm.
Besonders tückisch ist der sogenannte Prädiabetes. Dabei liegen die Blutzuckerwerte bereits über dem Normalbereich, ohne dass schon ein Typ-2-Diabetes vorliegt. Weil anfangs meist keine Beschwerden auftreten, bleibt die Veränderung häufig unentdeckt. Die Österreichische Apothekerkammer ruft deshalb dazu auf, die Möglichkeiten zur Blutzuckermessung in Apotheken zu nutzen: "Zuckererkrankungen beginnen schleichend und verlaufen anfangs oft unbemerkt", warnt Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr.
Besonders aufschlussreich ist der sogenannte HbA1c-Wert. Er zeigt, wie hoch der Blutzucker im Durchschnitt der vergangenen acht bis zwölf Wochen war. Auffällige Ergebnisse können auf ein erhöhtes Diabetesrisiko hinweisen und sollten ärztlich abgeklärt werden.
Wie wichtig Früherkennung sein kann, zeigt eine Vorsorgeaktion in Kärnten. Dort ließen insgesamt 5.869 Menschen ihren Langzeitblutzucker untersuchen. Bei 38,8 Prozent deuteten die Messwerte auf Prädiabetes hin. Weitere 6,6 Prozent lagen im Diabetesbereich. Männer waren häufiger betroffen als Frauen.
Ein rechtzeitiger Befund kann nicht nur gesundheitliche Folgen verhindern helfen, sondern auch das Gesundheitssystem entlasten. Laut einer Modellrechnung der Apothekerkammer könnten Früherkennung und anschließende Behandlung auf Basis der Kärntner Ergebnisse innerhalb von fünf Jahren rund 8,7 Millionen Euro einsparen. Dabei wurden sowohl die Testkosten als auch die weitere medizinische Versorgung berücksichtigt.
Der Hintergrund: Wird ein erhöhtes Diabetesrisiko früh erkannt, können etwa Veränderungen bei Ernährung und Bewegung sowie gegebenenfalls eine medizinische Behandlung helfen, die Entwicklung der Erkrankung zu verzögern oder zu verhindern.
Damit mehr Menschen solche Angebote nutzen, fordert die Apothekerkammer ein persönliches Präventionskonto für alle Versicherten. Über die e-card soll künftig ein jährliches Guthaben für Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen sowie Blutzucker- und Cholesterinmessungen verfügbar sein. Die Leistungen sollen sowohl in Arztpraxen und Laboren als auch in Apotheken in Anspruch genommen werden können.