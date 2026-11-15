Grippeimpfung: Was du davor – und danach beachten musst

Der kleine Stich ist geschafft, das Pflaster klebt am Oberarm. Doch kaum ist man aus der Arztpraxis draußen, tauchen die Fragen auf: Darf ich heute noch Sport machen? Ist ein Glas Wein erlaubt? Und was passiert, wenn ich nach der Impfung plötzlich Fieber bekomme? Rund um die Grippeimpfung halten sich hartnäckige Unsicherheiten. Dabei helfen schon ein paar einfache Regeln.
Plötzlich hohes Fieber, heftige Gliederschmerzen und völlige Erschöpfung: Eine echte Influenza kann den Körper ordentlich aus der Bahn werfen. Anders als eine gewöhnliche Erkältung kann sie auch schwere Komplikationen wie eine Lungenentzündung auslösen. Die jährliche Grippeimpfung kann das Risiko schwerer Krankheitsverläufe deutlich senken. Doch worauf sollte man rund um den Impftermin achten?
Wer sich gesund fühlt, kann den Termin normalerweise problemlos wahrnehmen. Auch ein leichter Schnupfen ohne Fieber ist oft kein Hindernis. Bei einer schwereren akuten Erkrankung oder hohem Fieber sollte die Impfung hingegen verschoben werden. Wichtig: Wer schon einmal stark auf eine Impfung reagiert hat oder bekannte Allergien gegen Impfstoffbestandteile hat, sollte das vorher ärztlich abklären lassen. Nach dem Stich empfiehlt es sich, noch etwa 15 bis 20 Minuten vor Ort zu bleiben. So kann bei einer sehr seltenen allergischen Sofortreaktion rasch geholfen werden.
Die gute Nachricht: Wer sich nach der Grippeimpfung fit fühlt, muss nicht automatisch auf alles verzichten. Trotzdem sollte man auf den eigenen Körper hören.
Nach der Impfung kann die Einstichstelle etwas schmerzen, gerötet oder geschwollen sein. Auch Müdigkeit, Kopfweh oder leichtes Fieber sind mögliche Impfreaktionen. Solche Beschwerden verschwinden normalerweise innerhalb weniger Tage. Dann heißt es: ausreichend trinken, sich schonen und dem Körper Ruhe gönnen.
Bei ungewöhnlich starken oder länger anhaltenden Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Atemnot, starke Kreislaufprobleme oder Schwellungen im Gesicht können dagegen auf eine schwere allergische Reaktion hinweisen und erfordern sofortige medizinische Hilfe.
Wer glaubt, direkt nach dem Stich vollständig geschützt zu sein, irrt. Das Immunsystem benötigt ungefähr zwei Wochen, um einen guten Impfschutz aufzubauen. Da sich Influenzaviren laufend verändern, wird der Impfstoff jährlich angepasst. Deshalb wird auch die Grippeimpfung jedes Jahr empfohlen.
Der ideale Impfzeitraum liegt zwischen Mitte Oktober und November. Eine Impfung ist aber auch später während der Grippesaison noch sinnvoll. In Österreich wird die Grippeimpfung im öffentlichen Impfprogramm kostenlos angeboten und ist ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat empfohlen. Besonders wichtig ist sie für ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
Die wichtigste Regel nach dem Piks lautet deshalb: Den Alltag muss man nicht auf Eis legen. Wer auf seinen Körper hört und es bei Beschwerden ruhiger angehen lässt, ist auf dem richtigen Weg.