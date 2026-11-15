i Nach der Grippeimpfung sind viele unsicher, was erlaubt ist und wann man sich besser schont. iStock/bymuratdeniz Sport, Sauna & Co Grippeimpfung: Was du davor – und danach beachten musst Ein kurzer Piks, viele Fragen: Was darf man nach der Grippeimpfung eigentlich noch machen? Und was sollte man lieber lassen? Worauf du achten musst. Von Heute Life 15.11.2026, 16:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der kleine Stich ist geschafft, das Pflaster klebt am Oberarm. Doch kaum ist man aus der Arztpraxis draußen, tauchen die Fragen auf: Darf ich heute noch Sport machen? Ist ein Glas Wein erlaubt? Und was passiert, wenn ich nach der Impfung plötzlich Fieber bekomme? Rund um die Grippeimpfung halten sich hartnäckige Unsicherheiten. Dabei helfen schon ein paar einfache Regeln.

Die echte Grippe ist kein harmloser Schnupfen

Plötzlich hohes Fieber, heftige Gliederschmerzen und völlige Erschöpfung: Eine echte Influenza kann den Körper ordentlich aus der Bahn werfen. Anders als eine gewöhnliche Erkältung kann sie auch schwere Komplikationen wie eine Lungenentzündung auslösen. Die jährliche Grippeimpfung kann das Risiko schwerer Krankheitsverläufe deutlich senken. Doch worauf sollte man rund um den Impftermin achten?

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Das solltest du vor der Impfung beachten

Wer sich gesund fühlt, kann den Termin normalerweise problemlos wahrnehmen. Auch ein leichter Schnupfen ohne Fieber ist oft kein Hindernis. Bei einer schwereren akuten Erkrankung oder hohem Fieber sollte die Impfung hingegen verschoben werden. Wichtig: Wer schon einmal stark auf eine Impfung reagiert hat oder bekannte Allergien gegen Impfstoffbestandteile hat, sollte das vorher ärztlich abklären lassen. Nach dem Stich empfiehlt es sich, noch etwa 15 bis 20 Minuten vor Ort zu bleiben. So kann bei einer sehr seltenen allergischen Sofortreaktion rasch geholfen werden.

Sport, Sauna, Alkohol – was ist erlaubt?

Die gute Nachricht: Wer sich nach der Grippeimpfung fit fühlt, muss nicht automatisch auf alles verzichten. Trotzdem sollte man auf den eigenen Körper hören.

Das ist nach der Grippeimpfung erlaubt – und darauf sollte man lieber verzichten: Sport: Ein gemütlicher Spaziergang oder leichte Bewegung sind normalerweise kein Problem. Auf besonders anstrengende Trainingseinheiten, schweres Krafttraining oder einen Marathon sollte man unmittelbar nach der Impfung besser verzichten.

Ein gemütlicher Spaziergang oder leichte Bewegung sind normalerweise kein Problem. Auf besonders anstrengende Trainingseinheiten, schweres Krafttraining oder einen Marathon sollte man unmittelbar nach der Impfung besser verzichten. Sauna: Wer sich wohlfühlt, muss die Sauna nicht grundsätzlich meiden. Bei Müdigkeit, Kreislaufproblemen oder erhöhter Temperatur ist eine Pause aber sinnvoll.

Wer sich wohlfühlt, muss die Sauna nicht grundsätzlich meiden. Bei Müdigkeit, Kreislaufproblemen oder erhöhter Temperatur ist eine Pause aber sinnvoll. Alkohol : Ein kleines Glas Wein ist nicht prinzipiell verboten. Größere Mengen sollte man rund um den Impftermin jedoch vermeiden, da sie den Körper zusätzlich belasten können.

: Ein kleines Glas Wein ist nicht prinzipiell verboten. Größere Mengen sollte man rund um den Impftermin jedoch vermeiden, da sie den Körper zusätzlich belasten können. Arbeit und Alltag: Einkaufen, Büroarbeit oder andere gewöhnliche Tätigkeiten sind bei gutem Befinden weiterhin möglich. Wer sich schlapp fühlt, sollte sich lieber ausruhen.

Einkaufen, Büroarbeit oder andere gewöhnliche Tätigkeiten sind bei gutem Befinden weiterhin möglich. Wer sich schlapp fühlt, sollte sich lieber ausruhen. Duschen und Baden: Beides ist erlaubt. Ist die Einstichstelle empfindlich, sollte man sie nicht unnötig reizen.

Was tun, wenn der Arm schmerzt?

Nach der Impfung kann die Einstichstelle etwas schmerzen, gerötet oder geschwollen sein. Auch Müdigkeit, Kopfweh oder leichtes Fieber sind mögliche Impfreaktionen. Solche Beschwerden verschwinden normalerweise innerhalb weniger Tage. Dann heißt es: ausreichend trinken, sich schonen und dem Körper Ruhe gönnen.

Bei ungewöhnlich starken oder länger anhaltenden Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Atemnot, starke Kreislaufprobleme oder Schwellungen im Gesicht können dagegen auf eine schwere allergische Reaktion hinweisen und erfordern sofortige medizinische Hilfe.

Der Schutz braucht seine Zeit

Wer glaubt, direkt nach dem Stich vollständig geschützt zu sein, irrt. Das Immunsystem benötigt ungefähr zwei Wochen, um einen guten Impfschutz aufzubauen. Da sich Influenzaviren laufend verändern, wird der Impfstoff jährlich angepasst. Deshalb wird auch die Grippeimpfung jedes Jahr empfohlen.

Hier ist die Grippeimpfung kostenlos

Der ideale Impfzeitraum liegt zwischen Mitte Oktober und November. Eine Impfung ist aber auch später während der Grippesaison noch sinnvoll. In Österreich wird die Grippeimpfung im öffentlichen Impfprogramm kostenlos angeboten und ist ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat empfohlen. Besonders wichtig ist sie für ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke und Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Die wichtigste Regel nach dem Piks lautet deshalb: Den Alltag muss man nicht auf Eis legen. Wer auf seinen Körper hört und es bei Beschwerden ruhiger angehen lässt, ist auf dem richtigen Weg.