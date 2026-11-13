Weltweit gibt es zu viel Wein – kaufen wir patriotisch!

Der November ist der unbestrittene vinophile Hochmonat unseres Burgenlandes! Allein beim traditionellen Martiniloben in Gols – der heimlichen Weinhauptstadt Europas – haben über 50 Winzer ihre Kellertüren weit aufgerissen, um Tausende Gäste aus nah und fern herzlich zu begrüßen.
Gelebte Gastfreundschaft ist nun einmal eine pannonische Paradedisziplin. Gleichzeitig wissen unsere Familienbetriebe ganz genau, welche Stunde geschlagen hat: Wenn der Wind am Markt rauer bläst, sind die Zeiten des bequemen Wein-Verteilens endgültig vorbei.
Ab sofort schenkt Ihnen der Geschäftsführer der neu gegründeten Weintourismus Burgenland GmbH regelmäßig freitags an dieser Stelle ein. "Die Weinwirtschaft spielt für das Burgenland eine zentrale Rolle", so Oschep. Gemeinsam mit "Heute" wird er sein "Herzensthema" einem breiten Publikum bekannt machen und erlesene Tropfen vorstellen.
Wein vertreibt sich heute nicht mehr als Selbstläufer – er muss mit Ehrlichkeit, Persönlichkeit und voller Leidenschaft aktiv verkauft werden.
Genau deshalb ist der direkte Kontakt zu unseren Weinliebhabern im Keller so unbezahlbar. Wein gibt es auf dieser Welt nämlich genug – wahrscheinlich sogar viel zu viel. Doch diese unschlagbare Kombination aus Weltklasse-Qualität und echter, unverfälschter Herzlichkeit findet man nur bei uns im Burgenland!
Darum meine große Bitte an alle Genießer: Kaufen Sie burgenländischen Wein, holen Sie sich pannonische Lebensfreude ins Haus und unterstützen Sie unsere fleißigen Winzerinnen und Winzer!
Alle Kolumnen von Herbert Oschep zum Nachlesen:
Auf unsere Gastfreundschaft und das echte Handwerk.
G 2022 vom Weingut Gesellmann. G wie gewaltig! Rotbeerig, exzellenter Trinkfluss. Vielschichtig, unverwechselbar. Ein monumentales Wahrzeichen des Burgenlandes. Gratulation.
Oscheps GLASifizierung: ★★★★★
Blaufränkisch Goldberg 2021 vom Weingut Prieler, Leithaberg. Ein Roter, wie man ihn sich vorstellt. Elegant, präzise! Ein Gedicht!
Oscheps GLASifizierung: ★★★★★