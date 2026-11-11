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Im Fahrzeug wurden sieben Hundewelpen entdeckt.
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Polizei stoppt Transporter mit sieben Hundewelpen

Bei einer Grenzkontrolle in Nickelsdorf machte die Polizei einen brisanten Fund: Sieben Hundewelpen wurden im Laderaum eines Fahrzeugs entdeckt.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 12:18
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Am 10. November kontrollierten Beamte im Rahmen einer fremden- und grenzpolizeilichen Schwerpunktaktion ein Fahrzeug am Grenzübergang B10 in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See). Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stießen die Beamten im Laderaum auf sieben Hundewelpen.

Aufgrund der Transportbedingungen und der unvollständigen Begleitdokumente wurde die zuständige Amtstierärztin verständigt. Im Zuge der Untersuchung und Überprüfung der Tiere wurden mehrere Verstöße gegen die geltenden tierschutzrechtlichen Bestimmungen festgestellt.

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Tier zu jung und ungeimpft

So waren die Hundewelpen für die Einreise nach Österreich zu jung. Des Weiteren verfügten sie nicht über die erforderlichen Impfungen. Auch die vorgeschriebenen Begleitdokumente wurden nicht mitgeführt.

Zudem waren die sieben Tiere nicht mittels Mikrochips gekennzeichnet. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben und eine entsprechende Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.

red, 11.11.2026, 12:18
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