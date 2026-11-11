Pferd landet im Pool – konnte sich nicht befreien

Ein unfreiwilliges Bad wurde für ein Pferd in Neusiedl bei Güssing (Burgenland) am Dienstagabend zur gefährlichen Falle! Das Tier war in einem Swimmingpool gelandet und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr musste anrücken.
Kurz vor 17.30 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Pferd bereits bis zum Bauch im eiskalten Wasser. Es drohte zu unterkühlen – die Helfer mussten rasch handeln.
Die Feuerwehr Rudersdorf-Ort wurde mit einem Wechselladerfahrzeug nachalarmiert. Während die Einsatzkräfte den Bereich ausleuchteten, begannen sie, das Wasser mit einer Tauchpumpe aus dem Pool abzupumpen.
Doch wie bekommt man ein Pferd aus einem Swimmingpool? Die Feuerwehrleute hatten eine Idee: Aus Holzpaletten errichteten sie eine provisorische Stiege, über die das Tier wieder ins Freie gelangen sollte.
Mit vereinten Kräften gelang schließlich die Rettung! Nach rund zwei Stunden war das Pferd wieder aus seiner misslichen Lage befreit. Ein Tierarzt untersuchte das Tier und übernahm die weitere Betreuung. Im Einsatz standen die Feuerwehren Neusiedl bei Güssing und Rudersdorf-Ort sowie die Polizei.