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Die Feuerwehr befreite die Lenkerin.
Die Feuerwehr befreite die Lenkerin.
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Auto überschlug sich

Lenkerin nach Horror-Crash in Auto eingeklemmt

Dramatische Szenen im Burgenland! Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto überschlug sich – die Frau saß in der Falle.
Von Österreich Heute
11.11.2026, 15:48
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Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend in Neustift an der Rosalia (Bezirk Mattersburg)! Eine Autofahrerin kam gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen ins Rutschen. Der Pkw geriet von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich seitlich liegen.

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Frau konnte sich nicht selbst befreien

Für die Lenkerin wurde der Unfall zur gefährlichen Falle. Sie war im völlig verunglückten Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

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Die Freiwillige Feuerwehr Neustift an der Rosalia wurde mittels Sirenenalarm zum Unfallort gerufen. Aufgrund der dramatischen Situation wurden auch die Feuerwehren Forchtenau und Hochwolkersdorf (Niederösterreich) nachalarmiert.

68 Feuerwehrleute im Einsatz

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst begannen die Einsatzkräfte sofort damit, die verletzte Frau aus dem Unfallwagen zu befreien. Nach ihrer Rettung wurde sie von Sanitätern und einem Visitenarzt medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Der Großeinsatz forderte zahlreiche Einsatzkräfte: Insgesamt standen 68 Feuerwehrleute von drei Feuerwehren, zwei First Responder, ein Rettungswagen, ein Visitenarzt sowie zwei Polizeistreifen im Einsatz. Warum die Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte, ist noch unklar.

red, 11.11.2026, 15:48
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