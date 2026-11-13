i Wer einfach mal Arme und Beine ausschüttelt, könnte sich danach etwas entspannter fühlen. iStock/mixetto Schütteln statt grübeln Gewusst? Du kannst deinen Stress einfach rausschütteln Manchmal sitzt der Stress so tief, dass selbst Entspannen zur Herausforderung wird. Dabei könnte eine Bewegung schon ein wenig Erleichterung bringen. Von Heute Life 13.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Chef macht Druck, das Handy klingelt ununterbrochen und im Kopf dreht sich das Gedankenkarussell. Während die To-do-Liste immer länger wird, verspannen sich die Schultern und der Nacken beginnt zu schmerzen. Einfach entspannen? Leichter gesagt als getan. Doch manchmal braucht es weder Meditation noch eine lange Auszeit, um wieder etwas Ruhe zu finden. Ein ungewöhnlicher Trick könnte helfen: den Stress einfach aus dem Körper schütteln.

Wenn der Stress im Körper feststeckt

Stress spielt sich nicht nur im Kopf ab. Wer sich Sorgen macht oder ständig unter Strom steht, spannt oft unbewusst die Muskeln an. Der Kiefer ist fest zusammengebissen, die Schultern wandern nach oben und der Nacken fühlt sich steif an. Hier setzt das sogenannte "Somatic Shaking" an: Dabei werden einzelne Körperteile sanft ausgeschüttelt, um die Muskulatur zu lockern und die Aufmerksamkeit vom Gedankenkarussell wegzulenken. "Es ist schwierig, die Schulter anzuspannen und gleichzeitig den Arm locker auszuschütteln", erklärt die klinische Psychologin Kim Penberthy von der University of Virginia gegenüber dem US-Magazin "Time".

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Die kleinen Bewegungen können helfen, körperliche Anspannung bewusster wahrzunehmen und für einen Moment loszulassen. Gleichzeitig bekommt das Gehirn etwas anderes zu tun, als ständig über Probleme nachzugrübeln.

So schüttelst du den Stress einfach ab

Das Beste daran: Du brauchst weder Sportkleidung noch Hilfsmittel – und länger als eine Minute muss die Übung auch nicht dauern. Stell dich bequem hin oder setz dich auf einen Stuhl. Lass deine Hände locker hängen und schüttle sie etwa zehn bis 15 Sekunden lang aus – so, als würdest du nach dem Händewaschen die letzten Wassertropfen loswerden wollen. Danach dürfen die Arme mitmachen: Lass die Schultern entspannt und bewege die Arme ganz sanft. Wenn es sich gut anfühlt, kannst du anschließend auch die Beine einzeln ausschütteln. Im Sitzen reichen kleine Bewegungen mit den Füßen.

Wichtig ist, dabei normal weiterzuatmen, den Kopf ruhig zu halten und nichts zu erzwingen. Es geht nicht darum, wild herumzuzappeln oder ins Schwitzen zu kommen. Schon wenige lockere Bewegungen können ausreichen.

Eine Mini-Auszeit für den Kopf

Warum das helfen kann? Wer sich auf die Bewegungen seines Körpers konzentriert, unterbricht möglicherweise für kurze Zeit das ständige Grübeln. Statt gedanklich das unangenehme Gespräch vom Vormittag noch einmal durchzuspielen, spürst du plötzlich deine Hände, Arme und Beine. Die Aufmerksamkeit wandert vom Problem zurück in den gegenwärtigen Moment. Die Psychologin Kim Penberthy nutzt die Methode nach eigenen Angaben auch selbst – besonders nach anstrengenden Tagen, wenn sich ihr Nacken verspannt anfühlt.

Allerdings wirkt die Übung nicht bei jedem gleich. Manche fühlen sich danach ruhiger, andere bemerken kaum einen Unterschied. Wissenschaftlich ist bislang nicht ausreichend belegt, dass das Ausschütteln allein Stress nachhaltig reduziert.

Zehn Sekunden können schon genügen

Ob nach einem schwierigen Telefonat, zwischen zwei Terminen oder nach einem nervenaufreibenden Arztbesuch: Die kleine Übung lässt sich beinahe überall in den Alltag einbauen. Die Therapeutin Morgan Starr-Riestis aus Honolulu schüttelt sich beispielsweise nach belastenden Situationen kurz aus. Nach einem Zahnarzttermin habe sie sich rund zehn Sekunden lang neben ihrem Auto bewegt, bevor sie eingestiegen sei, erzählt sie gegenüber "Time". Wer sich dabei beobachtet fühlt, kann die Übung auch ungestört zu Hause oder im Büro ausprobieren.

Danach kommt der wichtigste Moment

Nach dem Ausschütteln heißt es: kurz innehalten. Spüre nach, ob deine Schultern lockerer sind, deine Hände entspannter wirken oder sich deine Gedanken etwas beruhigt haben. Denn laut Starr-Riestis ist gerade diese kurze Stille danach besonders wertvoll. Statt sofort wieder zum Handy zu greifen, sollte man sich einen Moment Zeit geben, um zur Ruhe zu kommen.