i Wer sich im Winter richtig warm einpackt, kann einen Wärmestau auslösen: Der Körper versucht dann, die Temperatur mit Schwitzen auszugleichen. iStock/Pikusisi-Studio (Symbolbild) Müffeln trotz Kälte Schwitzen im Winter – warum du jetzt mehr riechst Man glaubt, Schweißgeruch sei jetzt kein Thema – aber gerade im Winter kann es ordentlich müffeln. Eine Schweizer Hautärztin erklärt, woran das liegt. Von Heute Life 23.10.2026, 15:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob im überfüllten Zug, in der Warteschlange beim Einkaufen oder während einer Besprechung im stickigen Büro: Schweißgeruch ist nicht nur ein Sommerproblem. Der Körper schwitzt fleißig, auch bei Kälte. Aber warum riecht das so intensiv?

Auch bei Kälte schwitzt du – nur anders

Die eisigen Temperaturen draußen bremsen die Schweißproduktion nicht aus. Unser Körper produziert trotzdem Schweiß: "Beim Schwitzen gibt es keine Winterpause. Wir merken nur kaum etwas davon, weil Schweiß bei trockener, kühler Luft sofort verdunstet", erklärt Schweizer Dermatologin Sabine Kurzidem gegenüber "20 Minuten".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Was bleibt, sind aber die Bakterien, die für den Geruch sorgen. Besonders wenn du dich im Winter richtig warm einpackst, kann es laut der Expertin zu einem Wärmestau kommen: Der Körper versucht dann, die Temperatur mit Schwitzen auszugleichen.

Diese Tipps helfen gegen Schweißhände i ?

Übrigens: Auch wenn du frierst, kannst du schwitzen. "Der Körper arbeitet dann auf Hochtouren. Der Stoffwechsel beschleunigt sich, die Muskeln spannen sich an – das kann in Schwitzen gipfeln." Dazu kommen Stress, Nervosität, Gefühle und Hormone, die ebenfalls für Schweißausbrüche sorgen können – ganz ohne Hitze.

Darum riecht Schweiß im Winter oft stärker

Dieses sogenannte trockene oder "versteckte Schwitzen" ist besonders gemein: "Wir tragen mehrere Schichten, oft auch aus Kunstfasern. Viele Kleidungsstücke lassen die Haut nicht atmen – und der Schweiß kann nirgends hin", verrät die Hautärztin. "Die Gerüche werden gestaut und der Schweiß wird konzentrierter. Dadurch enthält er mehr Proteine und Fettsäuren und wird von Bakterien schneller zersetzt. Das sind alles Punkte, die zu einem stärkeren Geruch führen."

Ein weiterer Punkt: "Ein Großteil der Menschen duscht im Winter weniger, weil subjektiv das Gefühl da ist, weniger zu schwitzen." Auch das Mikrobiom der Haut – also die Gesamtheit der Bakterien – verändert sich im Winter durch trockene Luft und häufige heiße Duschen. Das kann laut der Ärztin den pH-Wert der Haut beeinflussen und für intensiveren Schweißgeruch sorgen.

Deo-Tipp für die kalte Jahreszeit

Kurzidem rät, das Deo je nach Jahreszeit zu wechseln: "Im Sommer setzen viele auf typische Deos oder leichte Antitranspirants. Man möchte sich frisch fühlen, aber es kommt auch Luft an die Achseln." Im Winter sei das anders: "Schweißflecken sieht man selten, die Gerüche stehen im Vordergrund. Stärkere Antitranspirants mit Aluminiumsalzen verringern die Schweißmenge und damit auch den Geruch."

Ein Tipp der Expertin: Damit diese Mittel optimal wirken, solltest du sie am besten schon am Abend auf saubere, trockene Haut auftragen.