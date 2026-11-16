i Das Rote Kreuz schlägt Alarm: Wegen der aktuellen Krankheitswelle fehlen Blutspenden – Engpässe drohen. Österreichisches Rotes Kreuz / Helmut Mitter "Kritisch niedriges Niveau" Blut wird knapp – Rotes Kreuz hat dringenden Appell Am Montag wendet sich das Rote Kreuz mit einem Blutspende-Appell an die Öffentlichkeit. Die Bestände erreichen ein kritisches Niveau. Von Michael Rauhofer-Redl 16.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass derzeit viele Menschen krankheitsbedingt ausfallen, hat dramatische Auswirkungen auf die Blut-Lage. Wie das Rote Kreuz am Montag in einer Aussendung mitteilt, sind die Blutlagerbestände vor allem in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien auf ein kritisch niedriges Niveau gesunken. Im Osten Österreichs liegen sogar weniger als 50 Prozent der gewünschten Blutkonserven auf Lager.

Das Rote Kreuz warnt: Damit weiterhin alle Patientinnen und Patienten in Österreich mit lebensrettendem Blut versorgt werden können, wird jede einzelne Spende dringend gebraucht!

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Konserven werden weniger, Bedarf steigt

"Während die Blutkonserven knapp werden, steigt der Bedarf in den Spitälern in der kalten Jahreszeit. Blut wird nicht nur bei Unfällen und Operationen benötigt, sondern auch bei schweren Infektionen. Wir rufen alle gesunden Erwachsenen auf, jetzt Blut zu spenden", appelliert Dr. Christof Jungbauer, medizinischer Leiter der Rotkreuz-Blutspendezentrale.

Wer in den vergangenen Tagen und Wochen erkrankt ist, fällt für einige Zeit als Blutspender aus. In der Mitteilung nennt das Rote Kreuz die notwendigen Wartefristen nach Erkältungen.

So lange musst du nach einer Infektion warten (Richtwert) Leichter, banaler Infekt (Temperatur < 38 °C, keine starke Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes): 7 Tage

(Temperatur < 38 °C, keine starke Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes): 7 Tage Hoch fieberhafter Infekt (Temperatur > 38 °C, stark beeinträchtigter Allgemeinzustand): 4 Wochen nach Beschwerdefreiheit bzw. nach der letzten Antibiotikaeinnahme

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Appell an junge Menschen

Jungbauer appelliert an alle Menschen in der Bevölkerung. Aktuell würden "leider" nur 3,5 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter Blut spenden. Sein Appell richtet sich besonders an junge Menschen, "denn viele langjährige und treue Spender erreichen mittlerweile die Altersgrenze für Blutspenden".

Blut sei "ein lebenswichtiges Notfallmedikament" und könne bis heute nicht künstlich hergestellt werden. Alle 90 Sekunden werde eine Konserve benötigt, so der Mediziner abschließend.