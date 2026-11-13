i Die Bauernregel verspricht sonnige Stunden um den Gedenktag von Leopold III. iStock Am Wochenende Alte Bauernregel verspricht spätes Herbst-Wunder Der Winter lässt noch auf sich warten: Eine alte Bauernregel rund um den heiligen Leopold verspricht milde Herbsttage. Aber stimmt das wirklich? Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold" – diese Bauernregel macht Hoffnung für einige warme Stunden am kommenden Wochenende. Die alte Weisheit, die über Generationen weitergegeben wurde, bezieht sich auf den 15. November.

Dies ist der Todestag von Leopold III. Er ist der offizielle Landespatron von Niederösterreich und Wien. Konkret besagt die Bauernregel, dass es rund um den Leopolditag häufig noch einmal ungewöhnlich mild und sonnig sein kann – also spätherbstliches Wetter mit angenehmen Temperaturen, wenig Wind und viel Sonnenschein.

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Bauernregeln bieten keine Garantie

Mit dem Begriff Altweibersommer ist eine stabile, milde Wetterphase im Herbst gemeint, die normalerweise eher im September oder Oktober auftritt. Die Bauernregel spielt darauf an, dass sich dieses freundliche Wetter manchmal bis Mitte November halten kann. Also kurz gesagt: Auch wenn der Winter bereits näher rückt, kann der heilige Leopold noch einmal für goldene Herbsttage sorgen.

Allerdings handelt es sich um eine überlieferte Wetterregel und nicht um eine wissenschaftlich verlässliche Wettervorhersage. Im Grunde genommen beruhen Bauernregeln auf langjährigen Beobachtungen und regionalen Erfahrungen. Sie liefern allerdings keine wissenschaftlich belastbare Garantie für einen bestimmten Wetterverlauf.

Vorhersage fürs Wochenende

Wie die aktuellen Daten der GeoSphere Austria zeigen, kann man sich dennoch auf ein angenehmes Wochenende freuen. Am Samstag startet fast das gesamte Land mit strahlendem Sonnenschein in den Tag. Demnach ist nur in wenigen Tälern und Senken mit Frühnebel zu rechnen, der sich rasch auflöst.

Danach ist mit ungestörten Sonnenstunden – meist sogar wolkenlos – bis zum Abend zu rechnen. Der Wind weht meist nur schwach, im Donauraum ist zeitweise mit mäßigem Wind aus Ost bis Südost zu rechnen. Die Frühtemperaturen betragen minus sieben bis plus vier Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen fünf bis zehn Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Sonntag kann es in einigen Tälern und Senken in der Früh noch Nebel oder Hochnebel geben. Im Süden und Westen sind auch Wolken zu erwarten. Diese lösen sich im Laufe des Vormittags aber größtenteils auf. Im Nordosten und Südosten können sich Nebelschwaden besonders hartnäckig halten. Ansonsten scheint den ganzen Tag die Sonne.

Es kann auch zu Schleierwolken und dichteren aber harmlosen Wolken kommen. Zudem wird mit schwachem bis mäßigem Wind gerechnet. Dieser weht im Nordosten auch lebhaft aus Südost. In der Früh ist mit Temperaturen von minus sieben bis plus zwei Grad zu rechnen. Die Höchsttemperaturen klettern auf vier bis 13 Grad. Die höchsten Werte werden in Vorarlberg erwartet.