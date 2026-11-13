Freitag, der 13.: Was du besser lässt – und was hilft

Der Wecker klingelt nicht, der Kaffee landet auf dem frischen Hemd und ausgerechnet jetzt läuft auch noch eine schwarze Katze über den Weg. Ein Blick auf den Kalender genügt: Freitag, der 13.! Für viele ist das der Inbegriff eines Unglückstags. Doch was steckt wirklich dahinter – und wie kommt man am besten durch diesen vermeintlichen Pechtag?
Der schlechte Ruf hat eine lange Geschichte. Die Zahl 13 gilt in vielen westlichen Traditionen als Unglückszahl. Eine mögliche Erklärung stammt aus der Bibel: Beim letzten Abendmahl saßen Jesus und seine zwölf Jünger am Tisch. Judas, der Jesus später verriet, war einer der 13 Anwesenden. Auch der Freitag war lange negativ besetzt: Nach christlicher Überlieferung wurde Jesus an diesem Wochentag gekreuzigt. Im Laufe der Zeit verschmolzen beide Vorstellungen zu einem gefürchteten Datum. Romane und Horrorfilme machten Freitag, den 13., schließlich weltberühmt.
Die gute Nachricht: Es gibt keine überzeugenden Belege dafür, dass am Freitag, dem 13., grundsätzlich mehr Unglücke passieren. Untersuchungen zu Unfallzahlen liefern kein einheitliches Bild. Ein besonderer Pech-Effekt lässt sich daraus nicht ableiten. Warum fühlt sich der Tag trotzdem manchmal wie verhext an? Dahinter steckt ein psychologischer Trick: Wer fest mit Pech rechnet, nimmt jedes Missgeschick besonders deutlich wahr. Fällt am Dienstag die Kaffeetasse um, ist es bloß ärgerlich. Passiert dasselbe am Freitag, dem 13., scheint der Schuldige sofort festzustehen.
Ob schwarze Katze, zerbrochener Spiegel oder die gefürchtete Zahl 13: Wissenschaftlich gibt es keinen Grund, heute mit mehr Pech zu rechnen. Wer den Tag entspannt angeht, hat deshalb die besten Chancen, dass Freitag, der 13., einfach ein ganz normaler Freitag wird. Vielleicht sogar ein besonders schöner.