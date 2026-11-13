i Heute ist Freitag, der 13. – und für manche beginnt damit das große Zittern. Unsplash/Jason Leung Aberglaube Freitag, der 13.: Was du besser lässt – und was hilft Ein falscher Schritt und schon droht Pech? An diesem Datum gelten so manche Dinge als tabu. Was wirklich dran ist. Von Heute Life 13.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wecker klingelt nicht, der Kaffee landet auf dem frischen Hemd und ausgerechnet jetzt läuft auch noch eine schwarze Katze über den Weg. Ein Blick auf den Kalender genügt: Freitag, der 13.! Für viele ist das der Inbegriff eines Unglückstags. Doch was steckt wirklich dahinter – und wie kommt man am besten durch diesen vermeintlichen Pechtag?

Warum ausgerechnet Freitag, der 13.?

Der schlechte Ruf hat eine lange Geschichte. Die Zahl 13 gilt in vielen westlichen Traditionen als Unglückszahl. Eine mögliche Erklärung stammt aus der Bibel: Beim letzten Abendmahl saßen Jesus und seine zwölf Jünger am Tisch. Judas, der Jesus später verriet, war einer der 13 Anwesenden. Auch der Freitag war lange negativ besetzt: Nach christlicher Überlieferung wurde Jesus an diesem Wochentag gekreuzigt. Im Laufe der Zeit verschmolzen beide Vorstellungen zu einem gefürchteten Datum. Romane und Horrorfilme machten Freitag, den 13., schließlich weltberühmt.

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Bringt der Tag wirklich mehr Pech?

Die gute Nachricht: Es gibt keine überzeugenden Belege dafür, dass am Freitag, dem 13., grundsätzlich mehr Unglücke passieren. Untersuchungen zu Unfallzahlen liefern kein einheitliches Bild. Ein besonderer Pech-Effekt lässt sich daraus nicht ableiten. Warum fühlt sich der Tag trotzdem manchmal wie verhext an? Dahinter steckt ein psychologischer Trick: Wer fest mit Pech rechnet, nimmt jedes Missgeschick besonders deutlich wahr. Fällt am Dienstag die Kaffeetasse um, ist es bloß ärgerlich. Passiert dasselbe am Freitag, dem 13., scheint der Schuldige sofort festzustehen.

Das solltest du heute unbedingt tun: Bleib gelassen: Lass dich von der Zahl auf dem Kalender nicht verrückt machen. Ein wichtiger Termin, ein Bewerbungsgespräch oder eine Reise müssen deshalb nicht verschoben werden.

Lass dich von der Zahl auf dem Kalender nicht verrückt machen. Ein wichtiger Termin, ein Bewerbungsgespräch oder eine Reise müssen deshalb nicht verschoben werden. Mach den Tag zu deinem Glückstag: Warum nicht bewusst etwas Schönes unternehmen? Ein Treffen mit Freunden, ein gutes Essen oder ein kleiner Ausflug können dem vermeintlichen Unglückstag eine ganz andere Bedeutung geben.

Warum nicht bewusst etwas Schönes unternehmen? Ein Treffen mit Freunden, ein gutes Essen oder ein kleiner Ausflug können dem vermeintlichen Unglückstag eine ganz andere Bedeutung geben. Vertrau auf deinen Hausverstand: Wer aufmerksam unterwegs ist, vermeidet unnötige Risiken – und zwar an jedem Tag des Jahres.

Und was lässt du lieber bleiben? Nicht unter Leitern durchgehen: Dieser alte Aberglaube hat tatsächlich einen praktischen Hintergrund. Herabfallendes Werkzeug oder eine umkippende Leiter können gefährlich werden.

Dieser alte Aberglaube hat tatsächlich einen praktischen Hintergrund. Herabfallendes Werkzeug oder eine umkippende Leiter können gefährlich werden. Nicht überall Pech vermuten: Ein verspäteter Bus oder ein verlorener Schlüssel sind noch lange kein Zeichen für eine schwarze Serie.

Ein verspäteter Bus oder ein verlorener Schlüssel sind noch lange kein Zeichen für eine schwarze Serie. Keine Entscheidungen aus Angst treffen: Wer Vorhaben nur wegen des Datums absagt, lässt sich von einem Mythos einschränken.

Ob schwarze Katze, zerbrochener Spiegel oder die gefürchtete Zahl 13: Wissenschaftlich gibt es keinen Grund, heute mit mehr Pech zu rechnen. Wer den Tag entspannt angeht, hat deshalb die besten Chancen, dass Freitag, der 13., einfach ein ganz normaler Freitag wird. Vielleicht sogar ein besonders schöner.