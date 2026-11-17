i Der Straßenverkehr zählt zu den größten Verursachern von Stickstoffdioxid in der Bundeshauptstadt. Getty Images Nur Platz 9 Dicke Luft! Stadt Wien geht in Ranking die Puste aus Eine neue Studie zur Luftqualität in 40 europäischen Großstädten zeigt: Wien landet nur auf Platz neun. Bei Schadstoffen gibt es weiter Probleme. Von Niklas Burger 17.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien ist bei der Luftqualität nicht im europäischen Spitzenfeld. Das zeigt eine aktuelle Studie der Organisation Transport & Environment, deren Ergebnisse der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) präsentierte. Unter 40 untersuchten europäischen Großstädten schafft es die Bundeshauptstadt nur auf Platz neun. Der Abstand zu den Spitzenreitern ist groß.

Skandinavische Städte haben die Nase vorne

Besonders saubere Luft gibt es laut Untersuchung in Kopenhagen, Stockholm und Helsinki. Die drei Städte führen das Ranking an und erfüllen bereits jetzt die strengeren EU-Grenzwerte, die ab 2030 gelten sollen. Dahinter folgen Gent, Brüssel, Bilbao, München und Köln. Erst auf dem neunten Platz landet Wien.

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Das Problem: In der Bundeshauptstadt ist die Belastung durch Stickstoffdioxid und Feinstaub weiterhin zu hoch. An drei von 15 Wiener Messstellen werden die künftigen EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten.

Hier ist die Luft in Wien besonders belastet

Am schlechtesten schneidet der Hietzinger Kai ab. Dort wurden 25 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft gemessen. Der neue EU-Grenzwert liegt ab 2030 bei 20 Mikrogramm. Auch an der A23 bei der Wehlistraße (23 Mikrogramm) und in der Taborstraße (21 Mikrogramm) liegen die Werte darüber.

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Bei der Feinstaubbelastung gibt es ebenfalls Probleme. In der Taborstraße wurde der künftige Grenzwert knapp überschritten.

Wien muss bei sauberer Luft nachbessern

Immerhin: Die Stickstoffdioxid-Belastung in Wien ist im Vergleich der Zeiträume 2016 bis 2018 und 2023 bis 2025 um 33 Prozent gesunken. Allerdings haben 25 der 40 untersuchten Städte ihre Werte noch stärker verbessert.

Der VCÖ fordert deshalb weitere Maßnahmen gegen Verkehrsabgase. Mehr Öffis, bessere Radwege und weniger Autos mit Verbrennungsmotor sollen die Luft sauberer machen.