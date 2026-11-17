i Bekannt aus Fauda und Gladiator II: Lior Raz kommt im Dezember nach Wien. Netflix Er beschützte Arnie Gladiator, Fauda: Netflix-Star aus Israel bald in Wien Netflix-Star Lior Raz kommt auf Einladung der IKG nach Wien. Der israelische Schauspieler war einst Bodyguard von Arnold Schwarzenegger. Von Thomas Peterthalner 17.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er beschützte einst Arnold Schwarzenegger, heute ist er selbst ein international gefeierter Serien- und Filmstar: Der israelische Schauspieler Lior Raz (54) kommt am 1. Dezember auf Einladung der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) nach Wien. Bekannt wurde Raz vor allem durch die erfolgreiche Netflix-Serie "Fauda" und seine Rolle in dem Action-Blockbuster "Gladiator II".

Gladiator-Star in Wien

Im Rahmen des Programms "Israel Explained" lädt die Jugendkommission der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) den Schauspieler und Drehbuchautor nun zu einem persönlichen Gespräch nach Wien ein.

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Er beschützte Arnie

Was viele nicht wissen: Bevor Raz zum gefeierten Netflix-Star wurde, arbeitete er als Personenschützer für Hollywood-Größen. Nach seinem Militärdienst in einer israelischen Spezialeinheit zog er 1993 in die USA. Dort bewachte er unter anderem Arnold Schwarzenegger, dessen damalige Ehefrau Maria Shriver und Schauspielerin Nastassja Kinski.

Erfolg mit Fauda

Seinen internationalen Durchbruch feierte Lior Raz mit "Fauda". Gemeinsam mit dem Drehbuchautor Avi Issacharoff entwickelte er 2014 die Idee zur Serie, die seit 2015 im israelischen Fernsehen läuft und seit Dezember 2016 auch auf Netflix verfügbar ist. Raz verkörpert darin den israelischen Undercover-Agenten Doron Kabilio.

Lior Raz war auch bei "Gladiator II' mit dabei. REUTERS/Mina Kim

Israel nach dem 7. Oktober

Bei seinem Wien-Besuch steht allerdings nicht Hollywood im Mittelpunkt. Unter dem Titel "Lior Raz – Between Storytelling and Reality" spricht der Schauspieler über seine persönlichen Erfahrungen, die israelische Gesellschaft und das Leben nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023.

Wie hat sich Leben verändert?

Wie hat sich der Alltag in Israel seit diesem Tag verändert? Welche Auswirkungen haben die Ereignisse auf die Menschen und ihre Identität? Raz will Einblicke in eine Realität geben, die weit über das hinausgeht, was Zuschauer aus Fernsehserien kennen. Das Gespräch soll eine Brücke zwischen filmischer Erzählung und tatsächlich Erlebtem schlagen.

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Netflix-Star live erleben

Wer den Netflix-Star persönlich erleben möchte, kann sich schon Tickets sichern. Der Verkauf startete bereits über die Website der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.