Die Zäune der Ottakringer Brauerei sollen fallen

Die Ottakringer Brauerei und die Stadt Wien wollen das Gelände am Ottakringer Platz neu gestalten. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Bereiche Brauen, Freude und Leben.
Rund ein Viertel des bisher abgeschlossenen Areals soll öffentlich zugänglich gemacht werden. Dafür sollen große Teile der Zäune entfernt und bisher versiegelte Lager- und Logistikflächen begrünt werden.
Ein zentrales Ziel der Neugestaltung ist die langfristige Absicherung des Brauereibetriebs in Ottakring. Gleichzeitig sind zusätzliche Angebote für den Veranstaltungs- und Kulturstandort vorgesehen.
Seit 1837 ist die Brauerei fest im Bezirk verwurzelt. Braumeister Tobias Frank sieht die Pläne als Fortsetzung dieser Tradition. Er spricht von "einer starken Produktion, offenen Toren und einem lebendigen Brauereiviertel".
Auch die Bevölkerung wird in die Planung eingebunden. Von 24. November bis 21. Dezember können Anrainer ihre Ideen online oder per Postkarte einbringen. Die Rückmeldungen sollen in die weiteren Planungsschritte einfließen.
Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betont die Bedeutung der geplanten Öffnung des Geländes und spricht von einem "echten Upgrade für die Lebensqualität in diesem Grätzl".
Im Frühjahr 2027 soll das neue Leitbild in der Stadtentwicklungskommission beschlossen werden. Ein konkreter Zeitplan für die Umsetzung der Umbaupläne wurde bisher nicht genannt.