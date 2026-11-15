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Die Ottakringer Brauerei soll offener und grüner werden. Auch neue Wohnungen und Gewerbeflächen sind geplant.
Die Ottakringer Brauerei soll offener und grüner werden. Auch neue Wohnungen und Gewerbeflächen sind geplant.
Ottakringer Brauerei
Mega Umbau in Wien

Die Zäune der Ottakringer Brauerei sollen fallen

Die Ottakringer Brauerei hat große Pläne für das 5,5 Hektar große Areal in Wien und zwar neue Wohnungen, Grünflächen und öffentliche Plätze.
Von Wien Heute
15.11.2026, 17:52
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Die Ottakringer Brauerei und die Stadt Wien wollen das Gelände am Ottakringer Platz neu gestalten. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Bereiche Brauen, Freude und Leben.

Rund ein Viertel des bisher abgeschlossenen Areals soll öffentlich zugänglich gemacht werden. Dafür sollen große Teile der Zäune entfernt und bisher versiegelte Lager- und Logistikflächen begrünt werden.

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Brauerei soll erhalten bleiben

Ein zentrales Ziel der Neugestaltung ist die langfristige Absicherung des Brauereibetriebs in Ottakring. Gleichzeitig sind zusätzliche Angebote für den Veranstaltungs- und Kulturstandort vorgesehen.

Seit 1837 ist die Brauerei fest im Bezirk verwurzelt. Braumeister Tobias Frank sieht die Pläne als Fortsetzung dieser Tradition. Er spricht von "einer starken Produktion, offenen Toren und einem lebendigen Brauereiviertel".

Die Ottakringer Brauerei will ihr Gelände neu gestalten. Geplant sind mehr Grünflächen, öffentliche Bereiche und Platz für Wohnungen.
Die Ottakringer Brauerei will ihr Gelände neu gestalten. Geplant sind mehr Grünflächen, öffentliche Bereiche und Platz für Wohnungen.
Copyright: MA21/Stadt Wien

Wiener können Ideen einbringen

Auch die Bevölkerung wird in die Planung eingebunden. Von 24. November bis 21. Dezember können Anrainer ihre Ideen online oder per Postkarte einbringen. Die Rückmeldungen sollen in die weiteren Planungsschritte einfließen.

Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betont die Bedeutung der geplanten Öffnung des Geländes und spricht von einem "echten Upgrade für die Lebensqualität in diesem Grätzl".

Leitbild im Frühjahr 2027

Im Frühjahr 2027 soll das neue Leitbild in der Stadtentwicklungskommission beschlossen werden. Ein konkreter Zeitplan für die Umsetzung der Umbaupläne wurde bisher nicht genannt.

red, 15.11.2026, 17:52
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