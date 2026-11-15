i Tamas Grosz bietet sein Gansl vergleichsweise billig an. zVg (KI-generiert) Gansl-Preise irre Wirt hat günstigstes Gansl Wiens – das ist sein Trick Während viele beim Gansl-Essen tief in die Tasche greifen müssen, geht es in einem Wiener Lokal günstiger. Dahinter steckt ein simples Konzept. Von Österreich Heute 15.11.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gansl essen kann ordentlich ins Geld gehen! Gerade in der Vorweihnachtszeit müssen Liebhaber des knusprigen Klassikers oft tief in die Tasche greifen. Doch es geht offenbar auch anders: Lokalchef Tamas Grosz vom "Zum Straba" hält seine Preise vergleichsweise niedrig – und verrät im "Heute"-Talk, wie ihm das trotz steigender Kosten gelingt

So bleibt's günstig

Bloß 26,80 Euro kostet das Gansl beim Donaustädter Lokal – damit ist es eines der günstigsten in der ganzen Hauptstadt. Unsere Philosophie ist es, gut einzukaufen und alles zu verwerten", erklärt Lokalchef Tamas Grosz im "Heute"-Talk seinen vergleichsweise günstigen Preis. "Warum die anderen das nicht schaffen, ist deren Sache", lacht er.

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Fest steht: Das "Zum Straba" ist ein Selbstbedienungslokal – auch so können Kosten gespart werden. Zwar musste man in den vergangenen Jahren die Preise leicht anheben, doch Grosz merkt auch: "Wir verkaufen heuer mehr als im Vorjahr."

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Anmeldung erwünscht

Serviert wird das Viertel Gansl klassisch mit Kartoffelknödel und Rotkraut. "Wir können schon einschätzen, wie viel wir circa verkaufen werden", verlässt sich der Chef auf die Zahlen der Jahre zuvor – trotzdem wird um Voranmeldung gebeten.

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Bis zum 23.November gibt es das Gansl fix, doch für alle, die nicht genug bekommen können besteht auch die Chance, danach noch eine Portion zu ergattern.