i Stefan Schütz (M.) feiert mit dem WM-Pokal und seinen Teamkollegen den Triumph bei der Magic-Weltmeisterschaft in Atlanta. Youtube/Play MTG Sensation in Atlanta 100.000 Dollar! Wiener ist neuer "Magic"-Weltmeister Stefan Schütz (31) ist neuer "Magic: The Gathering"-Weltmeister. Der Wiener setzte sich bei einem US-Turnier durch, kassiert 100.000 Dollar Preisgeld. Von Wien Heute 16.11.2026, 20:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich hat erstmals einen "Magic"-Weltmeister! Stefan Schütz (31) gewann am Sonntag (15. November) die 32. Weltmeisterschaft im Sammelkartenspiel "Magic: The Gathering" in Atlanta (USA). Insgesamt waren 128 Spieler am Start.

Eigene "Magic"-Sammelkarte

Im Finale besiegte der Wiener den Kanadier Eduardo Sajgalik klar mit 3:0. Zusätzlich erhält er eine besondere Trophäe, die der legendären "Black Lotus"-Karte nachempfunden ist. Als Weltmeister bekommt Schütz die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Spielehersteller Wizards of the Coast eine eigene "Magic"-Karte zu gestalten, die sein Abbild tragen soll.

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So funktioniert das Spiel

Das Prinzip ist grundsätzlich einfach: Zwei Spieler treten mit selbst zusammengestellten Kartensätzen gegeneinander an. Dabei setzen sie Zaubersprüche, Kreaturen und andere Fähigkeiten ein, um ihren Gegner zu besiegen. Wer die "Lebenspunkte" des anderen zuerst auf null reduziert, gewinnt die Partie.

Große Community

Gespielt wird "Magic" sowohl privat mit Freunden als auch bei internationalen Turnieren. Weltweit gibt es eine große Community, die sich regelmäßig in Spiele-Treffs und bei Veranstaltungen trifft.

Mit ungewöhnlichem Deck zum WM-Titel

Schütz setzte auf eine ungewöhnliche Strategie: Statt eigene Kreaturen zum Angriff einzusetzen, stoppte er seinen Gegner mit Zaubersprüchen. Eine besondere Karte namens "Anthropological Mission" verschaffte ihm dabei laufend neue Karten und damit einen entscheidenden Vorteil.

Die ersten beiden Finalpartien gewann der Wiener mit dieser Taktik. Im dritten Spiel setzte Schütz schließlich doch eine Kreatur aus seinen Austauschkarten ein. Mit zwei eigenen Zaubern verstärkte er indirekt eine seiner Spielfiguren, die dadurch einen gefährlichen Angriff abwehren konnte. Kurz darauf machte er den WM-Titel perfekt.

Weg zum WM-Titel

Dabei lief es nicht immer perfekt. Im sogenannten Draft-Format holte Schütz drei Siege bei drei Niederlagen. Im Standard-Format blieb er dagegen makellos: Sieben Siege in der Vorrunde, ein Freilos und drei weitere Erfolge in der Finalrunde.

Die Bilder des Tages i ?

Im Viertelfinale bezwang Schütz den Japaner Shuhei Nakamura, danach den Australier James Drake. Bereits 2024 hatte Schütz einen Bewerb der "Magic Online Champions Series" gewonnen. Heuer belegte er bei der "Pro Tour Secrets of Strixhaven" den fünften Platz.

"Verdient Anerkennung"

Auch in der heimischen "Magic"-Szene ist Schütz bekannt. Bei Turnieren von SpielRaum war er regelmäßig im Legacy-Format dabei. Grünen-Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba würdigte den Erfolg: "Magic ist Denksport auf höchstem Niveau, und dieser Titel verdient ordentliche Anerkennung wie jeder andere Weltmeistertitel."