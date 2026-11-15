i Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch und BV Peter Jagsch besuchen die Gemeindebautour 2026 im Ernest-Bevin-Hof. Stadt Wien/Martin Votava Nach Hof-Gesprächen Das ändert sich jetzt für Mieter im Gemeindebau Neue Chipkarten, eine zusätzliche Schaukel und einfachere Anträge: Nach Gesprächen in ganz Wien stehen Änderungen in Gemeindebauten an. Von Wien Heute 15.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 500.000 Wiener leben in einem Gemeindebau. Seit dem Frühjahr 2026 ist Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch in allen 23 Bezirken unterwegs, um sich die Sorgen und Wünsche der Bewohner persönlich anzuhören. Laut der Stadt Wien konnten bereits zahlreiche Anliegen aufgegriffen und Maßnahmen umgesetzt oder auf den Weg gebracht werden.

Chipkarten sollen fremde Autos fernhalten

Im George-Washington-Hof in Favoriten sorgten immer wieder hausfremde Fahrzeuge in den Innenhöfen für Beschwerden. Deshalb werden die bestehenden Schrankenanlagen schrittweise auf ein modernes Zutrittssystem mit Chipkarten umgerüstet. Damit soll die Zufahrt künftig besser geregelt werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neue Schaukel für Kinder im Gemeindebau

Auch für Familien gibt es gute Nachrichten. Im Bertha-von-Suttner-Hof wird noch 2026 eine zusätzliche Schaukel aufgestellt. Im Sandleitenhof in Ottakring standen hingegen Fragen des Zusammenlebens im Mittelpunkt. Dort hat wohnpartner seine Vermittlungs- und Gesprächsangebote verstärkt. Weitere Verbesserungen betreffen zusätzliche Fahrradabstellplätze, die Müllentsorgung und die Behebung baulicher Mängel.

Diese Anträge werden jetzt viel einfacher

Eine weitere Neuerung betrifft den Service von Wiener Wohnen. Ab Anfang der Woche, können häufige bauliche Anträge mit wenigen Klicks über das Kundenportal auf wienerwohnen.at eingebracht werden. Dazu zählen etwa die Montage von Außenjalousien, der Umbau von Duschen und Badewannen sowie das Anbringen von Katzenschutzgittern. Das soll den Papieraufwand reduzieren und die Bearbeitung beschleunigen.

Die Bilder des Tages i ?

Bis zu 1.500 Euro für Außenjalousien

Besonders interessant für viele Mieter: Die Stadt Wien fördert die Anbringung von Außenjalousien bereits seit mehreren Jahren. Übernommen werden 50 Prozent der Kosten, maximal 1.500 Euro pro Wohnung. Für die Förderung gelten bestimmte Voraussetzungen. Der neue digitale Antrag bei Wiener Wohnen betrifft die Genehmigung der baulichen Änderung und ersetzt nicht automatisch den Förderantrag. Wer Unterstützung braucht, kann Wiener Wohnen weiterhin rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05 75 75 75 erreichen.

Hanel-Torsch setzt auf persönliche Gespräche

"Mir ist es wichtig, direkt auf die Menschen zuzugehen, möglichst oft in den Wohnhausanlagen der Stadt zu sein, aufmerksam zuzuhören und Anliegen aus erster Hand kennenzulernen", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. Hunderte Gespräche hätten gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch sei. Viele Anliegen konnten laut Hanel-Torsch rasch aufgegriffen und gelöst werden.

Deshalb soll die Tour durch Wiens Gemeindebauten im Frühjahr 2027 fortgesetzt werden. Die Bewohner können dann erneut ihre Wünsche und Anliegen direkt vorbringen.