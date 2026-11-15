Das ändert sich jetzt für Mieter im Gemeindebau

Mehr als 500.000 Wiener leben in einem Gemeindebau. Seit dem Frühjahr 2026 ist Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch in allen 23 Bezirken unterwegs, um sich die Sorgen und Wünsche der Bewohner persönlich anzuhören. Laut der Stadt Wien konnten bereits zahlreiche Anliegen aufgegriffen und Maßnahmen umgesetzt oder auf den Weg gebracht werden.
Im George-Washington-Hof in Favoriten sorgten immer wieder hausfremde Fahrzeuge in den Innenhöfen für Beschwerden. Deshalb werden die bestehenden Schrankenanlagen schrittweise auf ein modernes Zutrittssystem mit Chipkarten umgerüstet. Damit soll die Zufahrt künftig besser geregelt werden.
Auch für Familien gibt es gute Nachrichten. Im Bertha-von-Suttner-Hof wird noch 2026 eine zusätzliche Schaukel aufgestellt. Im Sandleitenhof in Ottakring standen hingegen Fragen des Zusammenlebens im Mittelpunkt. Dort hat wohnpartner seine Vermittlungs- und Gesprächsangebote verstärkt. Weitere Verbesserungen betreffen zusätzliche Fahrradabstellplätze, die Müllentsorgung und die Behebung baulicher Mängel.
Eine weitere Neuerung betrifft den Service von Wiener Wohnen. Ab Anfang der Woche, können häufige bauliche Anträge mit wenigen Klicks über das Kundenportal auf wienerwohnen.at eingebracht werden. Dazu zählen etwa die Montage von Außenjalousien, der Umbau von Duschen und Badewannen sowie das Anbringen von Katzenschutzgittern. Das soll den Papieraufwand reduzieren und die Bearbeitung beschleunigen.
Besonders interessant für viele Mieter: Die Stadt Wien fördert die Anbringung von Außenjalousien bereits seit mehreren Jahren. Übernommen werden 50 Prozent der Kosten, maximal 1.500 Euro pro Wohnung. Für die Förderung gelten bestimmte Voraussetzungen. Der neue digitale Antrag bei Wiener Wohnen betrifft die Genehmigung der baulichen Änderung und ersetzt nicht automatisch den Förderantrag. Wer Unterstützung braucht, kann Wiener Wohnen weiterhin rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05 75 75 75 erreichen.
"Mir ist es wichtig, direkt auf die Menschen zuzugehen, möglichst oft in den Wohnhausanlagen der Stadt zu sein, aufmerksam zuzuhören und Anliegen aus erster Hand kennenzulernen", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. Hunderte Gespräche hätten gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch sei. Viele Anliegen konnten laut Hanel-Torsch rasch aufgegriffen und gelöst werden.
Deshalb soll die Tour durch Wiens Gemeindebauten im Frühjahr 2027 fortgesetzt werden. Die Bewohner können dann erneut ihre Wünsche und Anliegen direkt vorbringen.