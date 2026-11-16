i Gemeinsam schmeckt's am besten: Daryna und ihr Freund genießen den Glühwein. Helmut Graf Lichterglanz im Advent Punsch und Schmäh – so feiert Wien am Christkindlmarkt Heiße Häferln, fröhliche Gruppen, liebes Lächeln: Beim Christkindlmarkt am Rathausplatz herrscht beste Stimmung. Von Wien Heute 16.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus wird fleißig angestoßen. Eine Freundesgruppe hält ihre Punschhäferln in die Kamera, während andere Besucher zu zweit für einen Schnappschuss posieren.

Auch der Wiener Schmäh kommt nicht zu kurz: Mit schönen Posen, breitem Grinsen und einer Portion Selbstironie sorgen die Gäste für unterhaltsame Fotomotive. Dicke Jacken, Hauben und Schals gehören bei den winterlichen Temperaturen natürlich dazu.

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Das musst du zum Christkindlmarkt wissen

Der Wiener Christkindlmarkt hat seit 13. November geöffnet und läuft noch bis 26. Dezember 2026. Die Standln sind täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am Heiligen Abend schließen sie bereits um 18.30 Uhr.

Insgesamt 97 Marktstände laden zum Gustieren und Stöbern ein. Zu den weiteren Attraktionen zählen der beleuchtete Herzerlbaum, das zwölf Meter hohe Etagenkarussell sowie der Eistraum im Rathauspark. Dort können Besucher noch bis 6. Jänner 2027 ihre Runden auf dem Eis drehen. Am 31. Dezember bleibt die Eisfläche geschlossen.

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Von Guglhupf bis Nussknacker

Abseits der Punschhäferln sorgen auch süße Köstlichkeiten für Aufmerksamkeit. Zwei Frauen präsentieren eine Auswahl an Guglhupfen. Die verschiedenen Größen und Sorten machen die Entscheidung nicht gerade leicht.

An einem weiteren Stand reihen sich bunte Nussknacker, kunstvolle Weihnachtspyramiden und traditionelle Holzfiguren aneinander. Die liebevoll gestalteten Dekorationen bieten reichlich Motive für die Kamera.