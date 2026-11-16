Hunde-Ranking: Wiener City ist das Pudel-Zentrum

Ob kleiner Chihuahua, eleganter Pudel oder gemütlicher Labrador: In Wien hat jedes Grätzl seinen ganz eigenen Hundegeschmack. Eine Auswertung der Hundedaten der Stadt Wien zeigt jetzt, welche Hunderassen in den 23 Bezirken besonders beliebt sind. Und dabei gibt es ein überraschend klares Muster.
Der große Sieger der Wiener Hunde-Hitparade ist allerdings ein ganz Kleiner: der Chihuahua. Mit insgesamt 3.603 gemeldeten Tieren ist er die häufigste einzeln ausgewiesene Hunderasse der über 61.000 in der Stadt lebenden Hunde. In gleich 14 der 23 Bezirke führt der Chihuahua die Rangliste an. Besonders viele gibt es in der Donaustadt (660), in Floridsdorf (575) und in Favoriten (415).
Eines haben die Wiener Bezirke jedenfalls gemeinsam: Die Mischlinge und Hunde ohne eindeutige Rasseangabe machen mit rund 38 Prozent einen erheblichen Teil aller gemeldeten Vierbeiner aus.
Wer durch die Innere Stadt spaziert, begegnet besonders häufig Pudeln, auch in Wieden, Mariahilf, Neubau und am Alsergrund führt der Pudel die Rangliste an. Damit ist er in fünf Wiener Bezirken die beliebteste Rasse. Ganz anders sieht es in den westlichen Bezirken aus in Hietzing, Währing, Döbling und Josefstadt ist der Labrador Retriever vorn.
Die komplette Liste aller 23 Wiener Bezirke und die genaue Verteilung der Vierbeiner findest Du hier im Überblick.
Insgesamt waren Anfang Juni 2026 bereits 61.018 Hunde in Wien gemeldet, rund 9,6 Prozent mehr als 2020. Die Donaustadt liegt mit 9.820 Vierbeinern an der Spitze, dicht gefolgt von Floridsdorf mit 7.418.
Doch nicht überall haben Hunde gleich viel Platz. Laut einer weiteren Auswertung stehen in der Leopoldstadt rechnerisch 113 Quadratmeter Hundezone pro Hund zur Verfügung. In der Wieden sind es gerade einmal 1,3 Quadratmeter.