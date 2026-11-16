i Der Pudel hat in Wiens Innenstadt die Nase vorne: In gleich fünf Bezirken ist er die beliebteste Hunderasse. iStock (Symbolbild) 61.018 Hunde in Wien Hunde-Ranking: Wiener City ist das Pudel-Zentrum Pudel in der City, Labradore in Döbling und Chihuahuas in Favoriten: Neue Zahlen zeigen, welche Hunde in Wiens Bezirken die Fellnase vorn haben. Von Niklas Burger 16.11.2026, 18:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob kleiner Chihuahua, eleganter Pudel oder gemütlicher Labrador: In Wien hat jedes Grätzl seinen ganz eigenen Hundegeschmack. Eine Auswertung der Hundedaten der Stadt Wien zeigt jetzt, welche Hunderassen in den 23 Bezirken besonders beliebt sind. Und dabei gibt es ein überraschend klares Muster.

Chihuahua ist Wiens heimlicher König

Der große Sieger der Wiener Hunde-Hitparade ist allerdings ein ganz Kleiner: der Chihuahua. Mit insgesamt 3.603 gemeldeten Tieren ist er die häufigste einzeln ausgewiesene Hunderasse der über 61.000 in der Stadt lebenden Hunde. In gleich 14 der 23 Bezirke führt der Chihuahua die Rangliste an. Besonders viele gibt es in der Donaustadt (660), in Floridsdorf (575) und in Favoriten (415).

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Eines haben die Wiener Bezirke jedenfalls gemeinsam: Die Mischlinge und Hunde ohne eindeutige Rasseangabe machen mit rund 38 Prozent einen erheblichen Teil aller gemeldeten Vierbeiner aus.

Pudel in der City, Labrador im Westen

Wer durch die Innere Stadt spaziert, begegnet besonders häufig Pudeln, auch in Wieden, Mariahilf, Neubau und am Alsergrund führt der Pudel die Rangliste an. Damit ist er in fünf Wiener Bezirken die beliebteste Rasse. Ganz anders sieht es in den westlichen Bezirken aus in Hietzing, Währing, Döbling und Josefstadt ist der Labrador Retriever vorn.

TierQuarTier Wien: Diese Tiere suchen ein neues Zuhause i ?

Die komplette Liste aller 23 Wiener Bezirke und die genaue Verteilung der Vierbeiner findest Du hier im Überblick.

Donaustadt ist Wiens Hunde-Hochburg

Insgesamt waren Anfang Juni 2026 bereits 61.018 Hunde in Wien gemeldet, rund 9,6 Prozent mehr als 2020. Die Donaustadt liegt mit 9.820 Vierbeinern an der Spitze, dicht gefolgt von Floridsdorf mit 7.418.

Doch nicht überall haben Hunde gleich viel Platz. Laut einer weiteren Auswertung stehen in der Leopoldstadt rechnerisch 113 Quadratmeter Hundezone pro Hund zur Verfügung. In der Wieden sind es gerade einmal 1,3 Quadratmeter.