i Die durch Jonathan Schwarz (li. o.) neu nachgewiesene Südwestliche Wespenbiene, Nomada connectens ist Wildbienenfund des Jahres 2026. Anerkennungspreis für die Entdeckung zwei neuer Sandbienenarten: Andrena hedikae und Andrena ungeri. ©Christine Pühringer (li. o.), Bienen-Bilder: Jonathan Schwarz Tierische Entdeckung Dieses Tier führt ein Doppelleben mitten in Wien Österreichs Tierwelt ist um drei faszinierende Arten reicher! Forscher haben gleich drei bislang hierzulande unbekannte Wildbienen nachgewiesen Von Heute Tierisch 10.11.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer glaubt, Österreichs Tierwelt sei längst vollständig erforscht, wird jetzt eines Besseren belehrt! Wie der Naturschutzbund und der Österreichische Wildbienenrat bekannt geben, konnten im vergangenen Jahr gleich drei Wildbienenarten erstmals in Österreich nachgewiesen werden. Damit steigt die Zahl der jemals hierzulande registrierten Wildbienenarten auf beeindruckende 711. Besonders spektakulär: Eine der winzigen Neuentdeckungen versteckte sich ausgerechnet am Wiener Stadtrand.

Winzige Sensation mitten in Wien

Der oberösterreichische Biologe Jonathan Schwarz entdeckte auf sonnigen Böschungen in Breitenlee und Aspern zwei Weibchen der sogenannten Südwestlichen Wespenbiene (Nomada connectens). Mit gerade einmal 5,5 bis sieben Millimetern Körperlänge ist sie ein echter Winzling. Anders als viele ihrer gelb-schwarzen Verwandten trägt sie ein auffälliges schwarz-rotes Kleid. Die ursprünglich vor allem aus wärmeren Regionen bekannte Art wurde vom Österreichischen Wildbienenrat prompt zum "Wildbienenfund des Jahres 2026" gekürt.

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Diese Biene ist eine raffinierte Hochstaplerin

Besonders spannend ist allerdings ihre Lebensweise: Die Südwestliche Wespenbiene gehört zu den sogenannten Kuckucksbienen. Statt selbst ein Nest zu bauen und fleißig Pollen für den Nachwuchs zu sammeln, legt sie ihre Eier heimlich in fremde Bienennester.

Dort übernimmt ihr Nachwuchs das Kommando – mit drastischen Folgen: Die geschlüpfte Larve tötet das Ei oder die Larve der Wirtsbiene und macht sich anschließend über deren Pollenvorräte her.

So grausam das klingt, so wichtig sind diese spezialisierten Insekten für das ökologische Gleichgewicht. Die seltene Wespenbiene ist eng an eine bestimmte Sandbienenart gebunden und gilt deshalb als wertvoller Hinweis auf funktionierende Lebensräume.

„Erst bei stabilen Wirts-Populationen siedeln sich auch die deutlich selteneren Parasiten an“ Jonathan Schwarz Entdecker

Zwei weitere Arten dank DNA entlarvt

Doch damit nicht genug: Auch die beiden Sandbienenarten Andrena hedikae und Andrena ungeri konnten erstmals in Österreich nachgewiesen werden. Möglich machte das eine moderne Untersuchungsmethode namens "DNA-Barcoding", bei der winzige Gewebeproben genetisch analysiert werden. Anschließend bestätigten Experten die Ergebnisse anhand äußerer Merkmale.

Das beteiligte Forschungsteam rund um die BOKU University wurde für seine Entdeckungen mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.

Klimawandel bringt neue Gäste

Die Funde zeigen allerdings auch, wie stark sich Österreichs Natur verändert. Wärmeliebende Insekten breiten sich aufgrund steigender Temperaturen zunehmend aus Süd- und Osteuropa in unsere Breiten aus. Gleichzeitig helfen moderne Forschungsmethoden dabei, Arten aufzuspüren, die bislang schlicht übersehen wurden.

Die drei Neuzugänge sind deshalb nicht nur eine wissenschaftliche Sensation, sondern auch ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie viel es selbst direkt vor unserer Haustüre noch zu entdecken gibt. Und sie erinnern daran, wie wertvoll selbst unscheinbare Böschungen, naturbelassene Wegränder und kleine Wildblumenflächen für die Artenvielfalt sein können.