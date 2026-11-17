Wien ist wieder im Weihnachtsfieber! Insgesamt 15 offizielle Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen, darunter 198 Gastronomiestände, wurden heuer vom Marktamt bewilligt. Die meisten Christkindlmärkte haben bereits geöffnet, ab 20. November herrscht in der ganzen Stadt Hochbetrieb. Auch heuer werden Millionen Besucher erwartet.
Wien wird Weihnachtsstadt
Die Auswahl ist riesig: Während der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit seinem Lichtermeer begeistert, lockt Schönbrunn mit imperialem Flair. Am Spittelberg schlendern Besucher durch romantische Kopfsteinpflastergassen, im Türkenschanzpark gibt es Weihnachtsstimmung mitten im Grünen. Aber auch die kleineren Märkte in Favoriten, Meidling und Floridsdorf haben ihren ganz eigenen Charme.
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"Heute" hat alle Wiener Weihnachtsmärkte im Christkindlmarkt-Guide! Wiener City
Rathausplatz
Geöffnet: 13.11.-26.12.2026
Öffnungszeiten: Täglich 10-22 Uhr, 24.12. 10-18.30 Uhr
Adresse: Rathausplatz, 1010 Wien
Anreise: U2 Rathaus, Bim-Linien 1, 71 und D
Was besonders ist: Festlicher Christkindlmarkt mit 97 Ständen, man kann auch eislaufen
Christkindlmarkt Rathaus 2026
Altwiener Christkindlmarkt
Geöffnet: 14.11. bis 23.12.
Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 21 Uhr
Adresse: Freyung. 1010 Wien
Anreise: U3 Herrengasse
Was besonders ist: Rund 60 Aussteller bieten traditionelles Kunsthandwerk und Schmuck an.
Weihnachtsmarkt Am Hof
Geöffnet: 13.11 bis 23.11.
Öffnungszeiten: Mo. bis Do: 11 bis 22 Uhr; Fr., Sa., So. und 8.12. von 10 bis 22 Uhr
Adresse: Am Hof, 1010 Wien
Anreise: U2 Schottentor, U3 Herrengasse
Was besonders ist: 76 Marktstände, davon 25 Stände Gastro
Weihnachtsmarkt am Stephansplatz
Geöffnet: 6.11. bis 23.12.
Öffnungszeiten: 11 bis 21 Uhr, 24.12.: 11 bis 16 Uhr, 25./26.12.: 11 bis 19 Uhr
Adresse: Stephansplatz, 1010 Wien
Anreise: U3 Stephansplatz
Was besonders ist: Punsch, Glühwein und Kunsthandwerk direkt vor dem Stephansdom
Am Weihnachtsmarkt Stephansplatz gibt es Kunsthandwerk.
Sabine Hertel
Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz
Geöffnet: 20.11 bis 23.12
Öffnungszeiten: So. bis Do.: 11 bis 21 Uhr; Fr., Sa.: 11 bis 22 Uhr; 24.12.: 11 bis 16 Uhr
Anreise: Ringlinien, U2/U3 Volkstheater, U2 Museumsquartier
Adresse: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Was besonders ist: Romantische Weihnachtsstimmung zwischen den Museen Wien-Landstraße
K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere
Geöffnet: 20.11. bis 23.12.
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 11 bis 21 Uhr; Sa., So., Feiertag: 10 bis 23 Uhr, 24.12.: 11 bis 17 Uhr
Anreise: Linie D, U1 Hauptbahnhof
Adresse: Schloss Belvedere, 1030 Wien
Was besonders ist: Weihnachtsmarkt mit kaiserlichem Flair in royalem Ambiente
Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz
Geöffnet: bis 26.12.
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 11 bis 21 Uhr; Sa., So., Feiertag: 10 bis 21 Uhr, 24.12.: 11 bis 16 Uhr, 25. und 26.12.: 11 bis 19 Uhr
Anreise: Linie 71, 2, U2/U4 Karlsplatz
Adresse: Schwarzenbergplatz (beim Brunnen)
Was besonders ist: Mega-Lichterspektakel, heuer zum ersten Mal
Der Weihnachtsmarkt am Schwarzenbergplatz lockt heuer erstmals mit einem wahren Lichtermeer.
Sabine Hertel
Wien-Wieden
Kunstadventmarkt vor der Karlskirche
Geöffnet: bis 23.12.
Öffnungszeiten: Gastronomie-Stände: 11 bis 21 Uhr; Kunsthandwerk-Stände: 12 bis 21 Uhr
Anreise: U2/U4 Karlsplatz, Linie 71, 2
Adresse: Resselpark, 1040 Wien
Was besonders ist: viel Kunsthandwerk, Strohlandschaft und Sternenwerkstatt für Kinder Wien-Neubau
Weihnachtsmarkt am Spittelberg
Geöffnet: bis 23.12.
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 14 bis 21.30 Uhr, Sa., So., Feiertag: 11 bis 21.30 Uhr
Anreise: Linie 49, U2/U3 Volkstheater, Bus 48A
Adresse: Spittelberg-, Gutenberg-, Schrank-, Stift- und Siebensterngasse
Was besonders ist: Barock- und Biedermeierhäuser, verwinkelte Gassen und stimmungsvolle Beleuchtung Wien-Alsergrund
Weihnachtsdorf Uni Campus Wien
Geöffnet: bis 23.12.
Öffnungszeiten: Mo. bis Mi.: 14-22 Uhr, Do./Fr.: 14 bis 23 Uhr, Sa.: 11 bis 23 Uhr, So.: 12 bis 21 Uhr
Anreise: U2 Schottentor, Linien 5, 12, 43, 44 Adresse: Alser Straße (Hof 1 im Alten AKH)
Was besonders ist: Begehbarer Baum aus 365 Holzrodeln, beleuchteter Märchenpfad Wien-Favoriten
Adventmarkt Favoritenstraße
Geöffnet: bis 24.12.
Öffnungszeiten: täglich 9 bis 20 Uhr, am 24.12.: 9 bis 17 Uhr
Anreise: U1 Keplerplatz, 14A, Linie 18
Adresse: Fußgängerzone Favoritenstraße
Was besonders ist: klein und überschaubar, multikulturelle Atmosphäre Wien-Meidling
Weihnachtsmarkt Meidlinger Hauptstraße
Geöffnet: bis 24.12.
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr
Anreise: U6, Linie 62
Adresse: Meidlinger Hauptstraße
Was besonders ist: einer der kleinsten Weihnachtsmärkte Wiens mit Grätzl-Atmosphäre Wien-Hietzing
Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
Geöffnet: bis 6.1.2027
Öffnungszeiten: bis 23.12.: täglich 10 bis 21 Uhr, 24.12.: 10 bis 16 Uhr, ab 25.12.: 10 bis 19 Uhr
Anreise: U4 Schönbrunn
Adresse: direkt vor dem Schloss Schönbrunn
Was besonders ist: imperiale Kulisse, Riesenrad, Eislaufbahn, Eisstockschießen. Heuer neu: Panorama-Terrasse mit Fotopoint
Ansturm auf den Weihnachtsmarkt in Schönbrunn
Wien-Währing
Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark
Geöffnet: bis 23.12.
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 15 bis 22 Uhr (Gastro), Marktstände bis 21 Uhr. Sa., So., und Feiertag: 12 bis 22 Uhr (Gastro), Marktstände bis 21 Uhr
Anreise: Linie 41, 37A, 40A
Adresse: Türkenschanzpark, Eingang: Ecke Peter-Jordan-Straße/Dänenstraße
Was besonders ist: interaktive Riesenseifenblasenshows, romantische Parkkulisse Wien-Floridsdorf
Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz
Geöffnet: bis 24.12.
Öffnungszeiten: täglich 8.30 Uhr bis 21 Uhr, Gastronomie bis 22 Uhr
Anreise: U6 Floridsdorf
Adresse: Franz-Jonas-Platz (beim Bahnhof Floridsdorf)
Was besonders ist: direkt beim Bahnhof, ab 27.12. Silvestermarkt Wintermärkte in Wien
Neben den 15 großen Weihnachtsmärkten finden in Wien weitere Advent- und Winterveranstaltungen statt, die zum Teil bis nach den Weihnachtsferien geöffnet haben.
Wintermarkt am Riesenradplatz
Geöffnet: 20.11. bis 6. Jänner
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 12 bis 22 Uhr; Sa., So.: 11 bis 22 Uhr
Anreise: U2 Praterstern
Adresse: Riesenradplatz, 1020 Wien
Was besonders ist: direkt vor dem Riesenrad – einem der bekanntesten Wahrzeichen Wiens
Adventmarkt der Wiener Linien in der Remise
Geöffnet: 4.12. bis 20.12.
Öffnungszeiten: Fr. bis So.: 14 bis 21 Uhr
Anreise: U3 Schlachthausgasse
Adresse: Fruethstraße 2, 1030 Wien
Was besonders ist: Weihnachtsstimmung mit Öffi-Flair im Verkehrsmuseum Remise
Winter im MuseumsQuartier
Geöffnet: 13.11. bis 23.12.
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 16 bis 23 Uhr; Sa., So., Feiertag: 14 bis 23 Uhr
Anreise: U2 Museumsquartier, U2/U3 Volkstheater
Adresse: Museumsquartier, 1070 Wien
Was besonders ist: Eisstockschießen, Live-Musik und Wintermarkt direkt im MuseumsQuartier
Winterzauber im Böhmischen Prater
Geöffnet: 28.11. bis 20.12.
Öffnungszeiten: Fr.: ab 11 Uhr; Sa., So. ab 11 Uhr
Anreise: 15A, 68B, 68A
Adresse: Böhmischer Prater, Laaer Wald 30, 1100 Wien
Was besonders ist: Weihnachtsparade und Live-Musik mit Jahrmarkt-Atmosphäre
Weihnachtsmarkt in den Blumengärten Hirschstetten
Geöffnet: bis 20.12.
Öffnungszeiten: Do. bis So.: 10 bis 20 Uhr; auch am 7. und 8. Dezember offen
Anreise: Linien 25, 26, 22A, 95A
Adresse: Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien
Was besonders ist: Weihnachtliche Stimmung im grünen Park der Blumengärten
Bei diesem reichhaltigen Angebot dürfte es ein Leichtes sein, heuer in Weihnachtsstimmung zu kommen ...
red,
Akt. 17.11.2026, 12:36, 17.11.2026, 12:32