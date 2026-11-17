i Weihnachtsstimmung am Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz. Helmut Graf Ab 20.11. alle geöffnet Christkindlmarkt-Guide: Alle Weihnachtsmärkte in Wien Der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln liegt wieder über Wien: Die Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten geöffnet und locken Millionen Besucher an. Von Wien Heute 17.11.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien ist wieder im Weihnachtsfieber! Insgesamt 15 offizielle Weihnachtsmärkte mit 814 Ständen, darunter 198 Gastronomiestände, wurden heuer vom Marktamt bewilligt. Die meisten Christkindlmärkte haben bereits geöffnet, ab 20. November herrscht in der ganzen Stadt Hochbetrieb. Auch heuer werden Millionen Besucher erwartet.

Wien wird Weihnachtsstadt

Die Auswahl ist riesig: Während der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit seinem Lichtermeer begeistert, lockt Schönbrunn mit imperialem Flair. Am Spittelberg schlendern Besucher durch romantische Kopfsteinpflastergassen, im Türkenschanzpark gibt es Weihnachtsstimmung mitten im Grünen. Aber auch die kleineren Märkte in Favoriten, Meidling und Floridsdorf haben ihren ganz eigenen Charme.

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"Heute" hat alle Wiener Weihnachtsmärkte im Christkindlmarkt-Guide!

Wiener City

Rathausplatz Geöffnet: 13.11.-26.12.2026

13.11.-26.12.2026 Öffnungszeiten: Täglich 10-22 Uhr, 24.12. 10-18.30 Uhr

Täglich 10-22 Uhr, 24.12. 10-18.30 Uhr Adresse: Rathausplatz, 1010 Wien

Rathausplatz, 1010 Wien Anreise: U2 Rathaus, Bim-Linien 1, 71 und D

U2 Rathaus, Bim-Linien 1, 71 und D Was besonders ist: Festlicher Christkindlmarkt mit 97 Ständen, man kann auch eislaufen

Christkindlmarkt Rathaus 2026 i ?

Altwiener Christkindlmarkt Geöffnet: 14.11. bis 23.12.

14.11. bis 23.12. Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 21 Uhr

Täglich von 10 bis 21 Uhr Adresse: Freyung. 1010 Wien

Freyung. 1010 Wien Anreise: U3 Herrengasse

U3 Herrengasse Was besonders ist: Rund 60 Aussteller bieten traditionelles Kunsthandwerk und Schmuck an.

Weihnachtsmarkt Am Hof Geöffnet: 13.11 bis 23.11.

13.11 bis 23.11. Öffnungszeiten: Mo. bis Do: 11 bis 22 Uhr; Fr., Sa., So. und 8.12. von 10 bis 22 Uhr

Mo. bis Do: 11 bis 22 Uhr; Fr., Sa., So. und 8.12. von 10 bis 22 Uhr Adresse : Am Hof, 1010 Wien

: Am Hof, 1010 Wien Anreise: U2 Schottentor, U3 Herrengasse

U2 Schottentor, U3 Herrengasse Was besonders ist: 76 Marktstände, davon 25 Stände Gastro

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz Geöffnet: 6.11. bis 23.12.

6.11. bis 23.12. Öffnungszeiten: 11 bis 21 Uhr, 24.12.: 11 bis 16 Uhr, 25./26.12.: 11 bis 19 Uhr

11 bis 21 Uhr, 24.12.: 11 bis 16 Uhr, 25./26.12.: 11 bis 19 Uhr Adresse: Stephansplatz, 1010 Wien

Stephansplatz, 1010 Wien Anreise: U3 Stephansplatz

U3 Stephansplatz Was besonders ist: Punsch, Glühwein und Kunsthandwerk direkt vor dem Stephansdom

Am Weihnachtsmarkt Stephansplatz gibt es Kunsthandwerk. Sabine Hertel

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz Geöffnet: 20.11 bis 23.12

20.11 bis 23.12 Öffnungszeiten: So. bis Do.: 11 bis 21 Uhr; Fr., Sa.: 11 bis 22 Uhr; 24.12.: 11 bis 16 Uhr

So. bis Do.: 11 bis 21 Uhr; Fr., Sa.: 11 bis 22 Uhr; 24.12.: 11 bis 16 Uhr Anreise: Ringlinien, U2/U3 Volkstheater, U2 Museumsquartier

Ringlinien, U2/U3 Volkstheater, U2 Museumsquartier Adresse: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien Was besonders ist: Romantische Weihnachtsstimmung zwischen den Museen

Wien-Landstraße

K&K Weihnachtsmarkt Schloss Belvedere Geöffnet: 20.11. bis 23.12.

20.11. bis 23.12. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 11 bis 21 Uhr; Sa., So., Feiertag: 10 bis 23 Uhr, 24.12.: 11 bis 17 Uhr

Mo. bis Fr.: 11 bis 21 Uhr; Sa., So., Feiertag: 10 bis 23 Uhr, 24.12.: 11 bis 17 Uhr Anreise: Linie D, U1 Hauptbahnhof

Linie D, U1 Hauptbahnhof Adresse: Schloss Belvedere, 1030 Wien

Schloss Belvedere, 1030 Wien Was besonders ist: Weihnachtsmarkt mit kaiserlichem Flair in royalem Ambiente

Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz Geöffnet: bis 26.12.

bis 26.12. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 11 bis 21 Uhr; Sa., So., Feiertag: 10 bis 21 Uhr, 24.12.: 11 bis 16 Uhr, 25. und 26.12.: 11 bis 19 Uhr

Mo. bis Fr.: 11 bis 21 Uhr; Sa., So., Feiertag: 10 bis 21 Uhr, 24.12.: 11 bis 16 Uhr, 25. und 26.12.: 11 bis 19 Uhr Anreise: Linie 71, 2, U2/U4 Karlsplatz

Linie 71, 2, U2/U4 Karlsplatz Adresse: Schwarzenbergplatz (beim Brunnen)

Schwarzenbergplatz (beim Brunnen) Was besonders ist: Mega-Lichterspektakel, heuer zum ersten Mal

Der Weihnachtsmarkt am Schwarzenbergplatz lockt heuer erstmals mit einem wahren Lichtermeer. Sabine Hertel

Wien-Wieden

Kunstadventmarkt vor der Karlskirche Geöffnet: bis 23.12.

bis 23.12. Öffnungszeiten: Gastronomie-Stände: 11 bis 21 Uhr; Kunsthandwerk-Stände: 12 bis 21 Uhr

Gastronomie-Stände: 11 bis 21 Uhr; Kunsthandwerk-Stände: 12 bis 21 Uhr Anreise: U2/U4 Karlsplatz, Linie 71, 2

U2/U4 Karlsplatz, Linie 71, 2 Adresse: Resselpark, 1040 Wien

Resselpark, 1040 Wien Was besonders ist: viel Kunsthandwerk, Strohlandschaft und Sternenwerkstatt für Kinder

Wien-Neubau

Weihnachtsmarkt am Spittelberg Geöffnet: bis 23.12.

bis 23.12. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 14 bis 21.30 Uhr, Sa., So., Feiertag: 11 bis 21.30 Uhr

Mo. bis Fr.: 14 bis 21.30 Uhr, Sa., So., Feiertag: 11 bis 21.30 Uhr Anreise: Linie 49, U2/U3 Volkstheater, Bus 48A

Linie 49, U2/U3 Volkstheater, Bus 48A Adresse: Spittelberg-, Gutenberg-, Schrank-, Stift- und Siebensterngasse

Spittelberg-, Gutenberg-, Schrank-, Stift- und Siebensterngasse Was besonders ist: Barock- und Biedermeierhäuser, verwinkelte Gassen und stimmungsvolle Beleuchtung

Wien-Alsergrund

Weihnachtsdorf Uni Campus Wien Geöffnet: bis 23.12.

bis 23.12. Öffnungszeiten: Mo. bis Mi.: 14-22 Uhr, Do./Fr.: 14 bis 23 Uhr, Sa.: 11 bis 23 Uhr, So.: 12 bis 21 Uhr

Mo. bis Mi.: 14-22 Uhr, Do./Fr.: 14 bis 23 Uhr, Sa.: 11 bis 23 Uhr, So.: 12 bis 21 Uhr Anreise: U2 Schottentor, Linien 5, 12, 43, 44

U2 Schottentor, Linien 5, 12, 43, 44 Adresse: Alser Straße (Hof 1 im Alten AKH)

Was besonders ist: Begehbarer Baum aus 365 Holzrodeln, beleuchteter Märchenpfad

Wien-Favoriten

Adventmarkt Favoritenstraße Geöffnet: bis 24.12.

bis 24.12. Öffnungszeiten: täglich 9 bis 20 Uhr, am 24.12.: 9 bis 17 Uhr

täglich 9 bis 20 Uhr, am 24.12.: 9 bis 17 Uhr Anreise: U1 Keplerplatz, 14A, Linie 18

U1 Keplerplatz, 14A, Linie 18 Adresse: Fußgängerzone Favoritenstraße

Fußgängerzone Favoritenstraße Was besonders ist: klein und überschaubar, multikulturelle Atmosphäre

Wien-Meidling

Weihnachtsmarkt Meidlinger Hauptstraße Geöffnet: bis 24.12.

bis 24.12. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr

täglich 10 bis 20 Uhr Anreise: U6, Linie 62

U6, Linie 62 Adresse: Meidlinger Hauptstraße

Meidlinger Hauptstraße Was besonders ist: einer der kleinsten Weihnachtsmärkte Wiens mit Grätzl-Atmosphäre

Wien-Hietzing

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Geöffnet: bis 6.1.2027

bis 6.1.2027 Öffnungszeiten: bis 23.12.: täglich 10 bis 21 Uhr, 24.12.: 10 bis 16 Uhr, ab 25.12.: 10 bis 19 Uhr

bis 23.12.: täglich 10 bis 21 Uhr, 24.12.: 10 bis 16 Uhr, ab 25.12.: 10 bis 19 Uhr Anreise: U4 Schönbrunn

U4 Schönbrunn Adresse: direkt vor dem Schloss Schönbrunn

direkt vor dem Schloss Schönbrunn Was besonders ist: imperiale Kulisse, Riesenrad, Eislaufbahn, Eisstockschießen. Heuer neu: Panorama-Terrasse mit Fotopoint

Ansturm auf den Weihnachtsmarkt in Schönbrunn i ?

Wien-Währing

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark Geöffnet: bis 23.12.

bis 23.12. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 15 bis 22 Uhr (Gastro), Marktstände bis 21 Uhr. Sa., So., und Feiertag: 12 bis 22 Uhr (Gastro), Marktstände bis 21 Uhr

Mo. bis Fr., 15 bis 22 Uhr (Gastro), Marktstände bis 21 Uhr. Sa., So., und Feiertag: 12 bis 22 Uhr (Gastro), Marktstände bis 21 Uhr Anreise: Linie 41, 37A, 40A

Linie 41, 37A, 40A Adresse: Türkenschanzpark, Eingang: Ecke Peter-Jordan-Straße/Dänenstraße

Türkenschanzpark, Eingang: Ecke Peter-Jordan-Straße/Dänenstraße Was besonders ist: interaktive Riesenseifenblasenshows, romantische Parkkulisse

Wien-Floridsdorf

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz Geöffnet: bis 24.12.

bis 24.12. Öffnungszeiten: täglich 8.30 Uhr bis 21 Uhr, Gastronomie bis 22 Uhr

täglich 8.30 Uhr bis 21 Uhr, Gastronomie bis 22 Uhr Anreise: U6 Floridsdorf

U6 Floridsdorf Adresse: Franz-Jonas-Platz (beim Bahnhof Floridsdorf)

Franz-Jonas-Platz (beim Bahnhof Floridsdorf) Was besonders ist: direkt beim Bahnhof, ab 27.12. Silvestermarkt

Wintermärkte in Wien

Neben den 15 großen Weihnachtsmärkten finden in Wien weitere Advent- und Winterveranstaltungen statt, die zum Teil bis nach den Weihnachtsferien geöffnet haben.

Wintermarkt am Riesenradplatz Geöffnet: 20.11. bis 6. Jänner

20.11. bis 6. Jänner Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 12 bis 22 Uhr; Sa., So.: 11 bis 22 Uhr

Mo. bis Fr.: 12 bis 22 Uhr; Sa., So.: 11 bis 22 Uhr Anreise: U2 Praterstern

U2 Praterstern Adresse: Riesenradplatz, 1020 Wien

Riesenradplatz, 1020 Wien Was besonders ist: direkt vor dem Riesenrad – einem der bekanntesten Wahrzeichen Wiens

Adventmarkt der Wiener Linien in der Remise Geöffnet: 4.12. bis 20.12.

4.12. bis 20.12. Öffnungszeiten: Fr. bis So.: 14 bis 21 Uhr

Fr. bis So.: 14 bis 21 Uhr Anreise: U3 Schlachthausgasse

U3 Schlachthausgasse Adresse: Fruethstraße 2, 1030 Wien

Fruethstraße 2, 1030 Wien Was besonders ist: Weihnachtsstimmung mit Öffi-Flair im Verkehrsmuseum Remise

Winter im MuseumsQuartier Geöffnet: 13.11. bis 23.12.

13.11. bis 23.12. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 16 bis 23 Uhr; Sa., So., Feiertag: 14 bis 23 Uhr

Mo. bis Fr.: 16 bis 23 Uhr; Sa., So., Feiertag: 14 bis 23 Uhr Anreise: U2 Museumsquartier, U2/U3 Volkstheater

U2 Museumsquartier, U2/U3 Volkstheater Adresse: Museumsquartier, 1070 Wien

Museumsquartier, 1070 Wien Was besonders ist: Eisstockschießen, Live-Musik und Wintermarkt direkt im MuseumsQuartier

Winterzauber im Böhmischen Prater Geöffnet: 28.11. bis 20.12.

28.11. bis 20.12. Öffnungszeiten: Fr.: ab 11 Uhr; Sa., So. ab 11 Uhr

Fr.: ab 11 Uhr; Sa., So. ab 11 Uhr Anreise: 15A, 68B, 68A

15A, 68B, 68A Adresse: Böhmischer Prater, Laaer Wald 30, 1100 Wien

Böhmischer Prater, Laaer Wald 30, 1100 Wien Was besonders ist: Weihnachtsparade und Live-Musik mit Jahrmarkt-Atmosphäre

Die Bilder des Tages i ?

Weihnachtsmarkt in den Blumengärten Hirschstetten Geöffnet: bis 20.12.

bis 20.12. Öffnungszeiten: Do. bis So.: 10 bis 20 Uhr; auch am 7. und 8. Dezember offen

Do. bis So.: 10 bis 20 Uhr; auch am 7. und 8. Dezember offen Anreise: Linien 25, 26, 22A, 95A

Linien 25, 26, 22A, 95A Adresse: Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien

Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien Was besonders ist: Weihnachtliche Stimmung im grünen Park der Blumengärten

Bei diesem reichhaltigen Angebot dürfte es ein Leichtes sein, heuer in Weihnachtsstimmung zu kommen ...