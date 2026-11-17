i Weil sie in einer anderen Restaurantfiliale aushalf, darf eine Studentin ein Jahr lang nicht arbeiten. monkeybusinessimages Ein Jahr Arbeitsverbot Studentin springt im Job ein – AMS verhängt Sperre Weil sie in einer anderen Restaurantfiliale aushalf, darf eine Studentin ein Jahr lang nicht arbeiten. Die ÖH kritisiert die AMS-Entscheidung. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 07:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weil sie einen Monat lang in einer anderen Restaurantfiliale ausgeholfen hat, darf eine Studentin aus den Philippinen ein Jahr lang nicht mehr in Österreich arbeiten. Über den brisanten Fall informiert die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) in einer Aussendung. Sie hält die Entscheidung für rechtswidrig und geht dagegen vor.

Die junge Frau studiert an der Universität Wien und erhielt im April eine Beschäftigungsbewilligung für einen Restaurantjob. Wenig später bat sie ihr Arbeitgeber, vorübergehend an einem neu eröffneten Standort einzuspringen. Die Studentin sagte zu – ohne zu wissen, dass die Filiale als eigene GmbH geführt wurde.

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Studentin gerät in finanzielle Not

Für das Arbeitsmarktservice (AMS) lag damit ein Gesetzesverstoß vor. Die ursprüngliche Bewilligung galt nicht für die neue Gesellschaft. Der Studentin wurde daraufhin untersagt, ein Jahr lang in Österreich zu arbeiten. Dadurch geriet sie in finanzielle Schwierigkeiten.

Die ÖH wehrt sich gegen die Sperre. Dass hinter der zweiten Filiale eine andere Firma steckt, hätte die Betroffene nur über das Firmenbuch feststellen können. Die Hochschülervertretung will den Fall nötigenfalls bis vor ein Höchstgericht bringen.

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"Das ist kein Einzelfall – Studentin T. steht sinnbildlich für tausende internationale Studierende, die in Österreich arbeiten wollen, aber aufgrund absurder bürokratischer Hürden nicht dürfen", kritisiert Viktoria Kudrna.

ÖH übt scharfe Kritik

Laut ÖH erschweren strenge Vorschriften vielen internationalen Studierenden die Finanzierung ihres Alltags. Gerade angesichts hoher Lebenshaltungskosten seien zahlreiche Betroffene auf einen Job angewiesen.

"Es gleicht einer Verhöhnung, wenn Studierenden, die aus finanziellen Gründen auf Erwerbsarbeit angewiesen sind, selbst dieses Mittel genommen wird", erklärt Selina Wienerroither aus dem ÖH-Vorsitz.

Die ÖH fordert daher einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang für Studierende aus Drittstaaten. Diese würden derzeit gegenüber Studierenden aus Österreich und dem EWR benachteiligt.