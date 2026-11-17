i Vom prachtvollen Justizpalast bis zum kreativen Designmarkt im francis: Diese Wiener Advent-Hot-Spots sind nur wenige Tage geöffnet. iStock/romrodinka Wiens geheime Hotspots Diese Adventmärkte gibt es nur für kurze Zeit In Wien warten außergewöhnliche Adventmärkte an besonderen Orten - allerdings nur für kurze Zeit. Diese Geheimtipps sollte man nicht verpassen! Von Heute Life 17.11.2026, 19:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während die großen Wiener Christkindlmärkte bis Weihnachten geöffnet haben, gibt es einige besonders charmante Advent-Highlights, die schon nach wenigen Tagen wieder verschwinden. Ob prachtvoller Justizpalast, kreatives Grätzl-Fest oder stimmungsvoller Kunsthandwerksmarkt: Wer abseits der bekannten Punsch-Hotspots auf Entdeckungsreise gehen möchte, sollte sich diese Termine vormerken.

Meet the Makers: Craft Session | 21. November

Ein ganzer Bezirk wird zur vorweihnachtlichen Kreativzone! Im Siebensternviertel in Neubau dreht sich am Samstag alles um Handwerk, lokale Geschäfte und kreative Ideen. Zwischen Kirchengasse, Lindengasse, Siebensterngasse und Zollergasse warten Workshops, Live-Musik und besondere Aktionen. Ein Highlight: Beim gemeinsamen Adventkranzbinden in der Kirchengasse können Besucher ihren eigenen Kranz gestalten. Beginn ist um 14 Uhr, das Programm läuft bis 20 Uhr.

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Weihnachtsmarkt im Justizpalast | 25.–26. November

Ein Weihnachtsmarkt an einem Ort, den man sonst nicht unbedingt mit Geschenkeeinkäufen verbindet: Im prachtvollen Foyer des Wiener Justizpalastes am Schmerlingplatz 10–11 (1010 Wien) werden zwei Tage lang handgefertigte Unikate angeboten. Holzarbeiten, Krippen, Lederwaren, Spielzeug und weihnachtliche Dekoration stammen aus den österreichischen Justizanstalten und forensisch-therapeutischen Zentren. Das Besondere: Der Erlös fließt direkt in die Werkstätten und unterstützt die Beschäftigung und Wiedereingliederung. Geöffnet ist jeweils von 8 bis 17 Uhr.

"So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkt | 27.–28. November

Prunkvolle Räumlichkeiten, regionale Schmankerl und mehr als 60 Aussteller: Das Palais Niederösterreich in der Herrengasse 13 (1010 Wien) wird am ersten Adventwochenende zum Treffpunkt für Genießer und Liebhaber von Kunsthandwerk. Neben kulinarischen Spezialitäten und handgefertigten Geschenkideen sorgen Chöre und Bläser für Weihnachtsstimmung. Besonders spannend: Am Samstag gibt es kostenlose Führungen durch die sonst nicht öffentlich zugänglichen Prunkräume. Für Kinder ist eine Backstube zum Kekseverzieren geplant. Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 21 Uhr.

Weihnachtsquartier im francis | 27.–29. November

Design statt Massenware: Das beliebte Weihnachtsquartier zieht heuer ins neu sanierte francis am Julius-Tandler-Platz 3 (1090 Wien). Auf einer großen Indoor-Fläche präsentieren ausgewählte Designer ihre Kreationen und besondere Geschenkideen. Dazu kommen Kulinarik, Live-Musik und ein zusätzlicher Adventbereich im geschützten Innenhof. Der Markt ist zugleich das Grand Opening von "Advent im francis". Geöffnet wird am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Waldorf Advent Basar im Maurer Schlössl | 27.–28. November

Ein Adventmarkt mit besonders familiärem Charme wartet im 23. Bezirk. Im Maurer Schlössl der Rudolf-Steiner-Schule in der Endresstraße 100 gibt es handgefertigte Geschenke aus Glas, Holz, Filz, Keramik und Wolle, dazu Kekse, Kerzen, Schmuck und weihnachtliche Köstlichkeiten. Auch das Mitmachprogramm kann sich sehen lassen: Kerzenziehen, Adventkranzbinden, Weihnachtsbasteln, eine Zwergenstube sowie Märchen- und Puppenspiele sorgen für Unterhaltung bei Groß und Klein. Am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt frei.

Adventmarkt am Siebenbrunnenplatz | 28. November

Klein, gemütlich und mitten im Grätzl: Am Siebenbrunnenplatz im 5. Bezirk findet am Samstag ein eintägiger Adventmarkt statt. Von 10 bis 20 Uhr können Besucher in entspannter Atmosphäre durch das Angebot schlendern. Ab 14.30 Uhr sorgt Live-Musik für die passende Stimmung. Der barrierefreie Markt ist ein schöner Tipp für alle, die lieber einen kleinen Nachbarschaftsmarkt statt des großen Innenstadttrubels besuchen. Vielleicht schaut auch der Nikolaus vorbei!

Wintermarket in der Praterstraße | 28.–29. November

Auch im 2. Bezirk gibt es am ersten Adventwochenende einen besonderen Shopping-Stopp: Der Wintermarket in der Praterstraße 49, Tür 3, lädt am Samstag und Sonntag zum Entdecken ein. Der Markt ist eine Alternative für alle, die abseits der klassischen Christkindlmarktstände nach besonderen Fundstücken und Geschenkideen suchen. Der Eintritt ist laut Veranstaltungskalender frei.

Schnell sein lohnt sich!

Ob ausgefallene Designstücke, soziales Handwerk oder regionale Köstlichkeiten: Diese Veranstaltungen zeigen, dass Wiens Adventzeit weit mehr zu bieten hat als die bekannten großen Märkte. Viele der kleinen Highlights sind tatsächlich nur ein oder zwei Tage geöffnet. Wer sie erleben möchte, sollte sich die Novembertermine also lieber gleich im Kalender markieren.