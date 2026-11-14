i Zum ersten Mal lädt die Burg Taggenbrunn in Kärnten zum Weihnachtszauber. Burg Taggenbrunn An nur zwei Wochenenden Auf dieser Burg gibt es erstmals einen Weihnachtsmarkt Erstmals verwandelt sich Burg Taggenbrunn im Advent in einen Weihnachtsmarkt. Besucher erwarten Punsch, Perchten und tierische Erlebnisse. Von Heute Life 14.11.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Burg Taggenbrunn bei St. Veit an der Glan zieht heuer erstmals Weihnachtsstimmung ein: An zwei Dezemberwochenenden verwandelt sich die historische Anlage in Kärnten in einen festlichen Weihnachtsmarkt. Besucher dürfen sich auf Kunsthandwerk, regionale Schmankerln, Musik und ein abwechslungsreiches Familienprogramm freuen. Der Eintritt ist frei.

Premiere mit Punsch, Krainerwurst und Kaiserschmarren

Am 4. Dezember fällt der Startschuss für den ersten "Weihnachtszauber" auf Burg Taggenbrunn. Auch am darauffolgenden Wochenende, von 11. bis 13. Dezember, öffnen die Stände jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 15 und 20 Uhr ihre Pforten.

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Weihnachtszauber auf Burg Taggenbrunn 4. bis 6. sowie am 11. bis 13. Dezember 2026, jeweils 15 bis 20 Uhr Der Eintritt ist frei.

Neben handgefertigten Produkten und ausgefallenen Geschenkideen wartet auch ein kulinarisches Angebot. Die J-Hospitality Group mit dem Team von Jezeršek serviert Glühwein aus den Weinen des Weinguts Taggenbrunn, herzhafte Krainerwurst und süßen Kaiserschmarren.

Damit wird ein oft erwähnter Wunsch erfüllt: "Immer wieder haben uns Gäste gefragt, warum es auf Burg Taggenbrunn keinen Weihnachtsmarkt gibt. Diesen Wunsch greifen wir nun auf", sagt Michaela Riedl, Marketingleitung. Mit dieser Premiere wolle man eine neue Tradition beginnen.

Perchten, Tanz und Alpakas

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Am Freitag, 4. Dezember, eröffnet das Art & Dance Tanzstudio das Veranstaltungsprogramm. Zwei Tage später ziehen die Althofner Altstadtteufel beim Perchtenlauf über das Burggelände. Am 11. Dezember sorgt die Gruppe 8Gsong für musikalische Adventstimmung. Alle drei Programmpunkte starten um 17 Uhr.

Ein besonderes Erlebnis wartet am Samstag, 12. Dezember: Bei einer Fackelwanderung mit Alpakas geht es gemeinsam hinauf zur festlich beleuchteten Burg. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Parkplatz am Fuße des Panoramalifts beziehungsweise beim Spielplatz. Die Teilnahme kostet 15 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder. Tickets gibt es im Burgshop oder direkt vor Ort beim Panoramalift.

Basteln, gewinnen und Gutes tun

Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt. In der Bastelecke können Kinder am 4. und 11. Dezember jeweils ab 15 Uhr eigenen Christbaumschmuck gestalten und Weihnachtspost basteln.

Zusätzlich wartet an jedem der sechs Veranstaltungstage ein Gewinn: Bei einem Schätzspiel wird täglich ein Gutschein von Jacques Lemans im Wert von 100 Euro verlost. Wer die Museen der Burg besuchen möchte, profitiert an beiden Adventwochenenden ebenfalls von einem Vorteil. Der Eintritt kostet dann 15 statt regulär 19 Euro.

Nicht nur die Weihnachtsfreude, auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz: Mit ZUKI – Zukunft für Kinder und dem Tierheim TiKo sind zwei soziale Initiativen vor Ort vertreten.