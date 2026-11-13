i Die Risikoweltkarte für das Jahr 2027. Safeture / Riskline Risk Map 2027 Warum Österreich nicht zu den sichersten Ländern zählt Österreich bleibt sicher, schafft es aber nicht in die Top-Kategorie. Was die Risk Map bewertet – und warum Wien trotzdem glänzt. Von Heute Life 13.11.2026, 17:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich gilt international als stabiles und sicheres Land. Dennoch reicht es bei der weltweiten Bewertung der Reisesicherheit nicht für einen Platz in der absoluten Spitzengruppe. Das zeigt die neue "Risk Map 2027" der Sicherheitsspezialisten Safeture und Riskline. Während Länder wie die Schweiz, Dänemark und Island mit dem niedrigsten Risiko bewertet werden, bleibt Österreich eine Kategorie darunter.

Für Urlauber ist das zunächst kein Grund zur Sorge. Österreich wird weiterhin als Reiseland mit geringem Risiko eingestuft. Die Bewertung wirft allerdings eine interessante Frage auf: Warum gehört die Alpenrepublik nicht zu den Ländern, in denen das Risiko für Reisende als praktisch vernachlässigbar gilt?

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Österreich bleibt in der zweitsichersten Kategorie

Die internationale Risikokarte unterscheidet fünf Sicherheitsstufen: von "vernachlässigbarem Risiko" über "geringes", "mittleres" und "hohes" bis hin zu "kritischem Risiko". Österreich liegt 2027 weiterhin auf der zweiten Stufe.

Das bedeutet: Die Sicherheitslage wird insgesamt als gut eingeschätzt, einzelne Risiken lassen sich aber nicht vollständig ausschließen. Bereits in der Risk Map 2026 war Österreich in dieser Kategorie zu finden. Eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist für die Alpenrepublik somit nicht ausgewiesen.

Anders sieht es beim Nachbarn Deutschland aus. Das Land wurde 2027 von "vernachlässigbarem" auf "geringes Risiko" zurückgestuft. Als Gründe nennen die Analysten die zunehmende politische Polarisierung, den wachsenden Zuspruch für die AfD sowie Bedrohungen durch rechts-, links- und islamistische Gruppierungen.

Hier machen die Österreicher Winterurlaub - laut TUI i ?

Diese Faktoren entscheiden über die Sicherheit

Dabei berücksichtigen Safeture und Riskline unter anderem die allgemeine Sicherheitslage, Kriminalität, gesundheitliche Gefahren, Umwelt- und Naturgefahren sowie den Zugang zu medizinischer Versorgung. Auch politische Stabilität und mögliche Sicherheitsbedrohungen fließen in die Beurteilung ein.

Entscheidend ist dabei nicht allein, ob in einem Land Krieg herrscht oder Terroranschläge drohen. Auch weniger dramatische Risiken können bei einer internationalen Gesamtbewertung eine Rolle spielen.

Wien unter sichersten Städten der Welt

Ein besonders interessanter Gegensatz zeigt sich beim Blick auf die Städte. Obwohl Österreich als Gesamtstaat nicht in der niedrigsten Risikokategorie liegt, schafft es Wien unter die zehn sichersten Städte weltweit.

Die Bundeshauptstadt wird damit gemeinsam mit Städten wie Oslo, Ottawa, Wellington und Zürich als besonders sicheres Reiseziel hervorgehoben. Das zeigt auch, dass die Bewertung eines ganzen Landes nicht automatisch mit der Sicherheitslage einzelner Städte gleichzusetzen ist.

Das sind die zehn sichersten Städte der Welt 2027: Bandar Seri Begawan (Brunei)

Buenos Aires (Argentinien)

Hongkong (China)

Oslo (Norwegen)

Ottawa (Kanada)

San Diego (USA)

Wellington (Neuseeland)

Wien (Österreich)

Zagreb (Kroatien)

Zürich (Schweiz)

Am anderen Ende der Sicherheitsbewertung stehen Städte, die besonders stark unter militanten Aktivitäten, politischen Unruhen und organisierter Kriminalität leiden. Kabul (Afghanistan), Quetta (Pakistan), Port Moresby (Papua-Neuguinea), Goma (Demokratische Republik Kongo) und Port-au-Prince (Haiti) zählen erneut zu den besonders unsicheren Städten. Neu in dieser Gruppe sind Bamako (Mali), Guayaquil (Ecuador), Sanaa (Jemen), San Pedro Sula (Honduras) und Teheran (Iran).