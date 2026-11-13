i Miami lockt mit Art-déco-Häusern, Skyline und Traumstränden. iStock/Art Wager Traumstrände in Gefahr Diese 7 Reiseziele könnten bis 2050 im Meer versinken Heute noch ein Traumurlaub, morgen schon Land unter? Einige der beliebtesten Reiseziele der Welt kämpfen gegen eine Gefahr, die immer näher rückt. Von Heute Life 13.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Türkisblaues Wasser, schneeweiße Sandstrände und Palmen, so weit das Auge reicht. Für Millionen Menschen sind solche Orte der Inbegriff eines Traumurlaubs. Doch ausgerechnet einige der schönsten Reiseziele der Welt kämpfen gegen eine wachsende Gefahr: Das Meer rückt immer näher.

Bis 2050 könnte der globale Meeresspiegel laut UN um rund 15 bis 30 Zentimeter steigen. Was zunächst harmlos klingt, kann für flache Inseln und Küstenstädte verheerende Folgen haben. Diese sieben Urlaubsparadiese sind besonders bedroht.

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1. Bahamas

Kristallklares Wasser und kilometerlange Traumstrände machen die Bahamas zum Sehnsuchtsziel. Doch weite Teile des Inselstaates liegen nur knapp über dem Meeresspiegel. Einer Analyse der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik zufolge könnten bei entsprechendem Meeresspiegelanstieg bis 2050 rund zehn bis zwölf Prozent des Staatsgebiets der Bahamas verloren gehen.

2. Miami

Sonne, Palmen und legendäre Strandpromenaden: Miami zieht jährlich Millionen Besucher an. Doch die US-Metropole kämpft mit steigenden Wasserständen. Besonders tückisch: Wasser kann durch den porösen Untergrund dringen und selbst dort Überschwemmungen verursachen, wo Schutzmauern stehen.

3. Tuvalu

Mitten im Pazifik liegt ein Paradies, dessen Zukunft auf dem Spiel steht. Viele Gebiete Tuvalus ragen kaum aus dem Wasser. Sturmfluten, Küstenerosion und eindringendes Salzwasser bedrohen Häuser und Trinkwasservorräte. Schon lange bevor Land dauerhaft überflutet wird, könnte das Leben dort zunehmend schwieriger werden.

4. Venedig

Gondeln, prächtige Paläste und romantische Kanäle: Venedig lebt vom Wasser. Doch genau das wird immer mehr zum Problem. Der steigende Meeresspiegel und das Absinken des Bodens erhöhen das Hochwasserrisiko. Ein vollständiger Untergang bis 2050 ist nicht zu erwarten, häufigere Überschwemmungen bleiben aber eine ernste Gefahr.

5. Fidschi

Die Südseeinseln locken mit Korallenriffen und luxuriösen Resorts. Doch der Meeresspiegel rund um Fidschi steigt besonders schnell. Einige Küstengemeinden mussten wegen Überschwemmungen und Erosion bereits umgesiedelt werden. Besonders niedrig gelegene Inseln sind gefährdet.

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6. Malediven

Die berühmten Wasserbungalows stehen über türkisfarbenen Lagunen. Doch viele Inseln der Malediven liegen nur wenige Meter über dem Meer. Steigende Wasserstände bedrohen Strände, Gebäude und Süßwasservorräte. Mit künstlichen Aufschüttungen und Küstenschutz versucht der Inselstaat gegenzusteuern.

7. Kiribati

Auch Kiribati zählt zu den besonders gefährdeten Inselstaaten. Schon geringe Veränderungen des Meeresspiegels können Sturmfluten verstärken. Neben Wohnhäusern geraten dadurch auch Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung unter Druck.

Können die Traumziele noch gerettet werden?

Noch ist keines dieser Reiseziele zwangsläufig verloren. Deiche, Landaufschüttungen und natürliche Küstenschutzmaßnahmen können Schäden begrenzen – doch sie kosten Milliarden und bieten keinen vollständigen Schutz.