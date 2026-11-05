i Die MSC Poesia durfte nicht auslaufen. Archivbild. REUTERS Über 2.000 Passagiere an Bord US-Küstenwache setzt Kreuzfahrtschiff in Miami fest Es sollte eine Traumreise durch die Karibik werden, doch für mehr als 2.000 Gäste der "MSC Poesia" endete der Urlaub, bevor er überhaupt begonnen hat. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 08:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Küstenwache stoppte das Kreuzfahrtschiff MSC Poesia im Hafen von Miami. Die gesamte Reise wurde daraufhin abgesagt. Wie 20 Minuten berichtet, hatte die Reederei am Dienstag die bittere Nachricht für die Passagiere: Sie müssen die Koffer wieder packen. Laut Medien waren zu dem Zeitpunkt schon über 2.000 Leute an Bord.

Der Grund für das jähe Ende: Bei einer Kontrolle am Sonntag entdeckte die US-Küstenwache Mängel an mehreren Systemen des Schiffes. "Wir haben Mängel an Systemen an Bord des Schiffes festgestellt, die wir gemeinsam mit MSC beheben", erklärte Frank Florio, Kommandant des Küstenwachenabschnitts Miami.

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Welche technischen Probleme genau vorliegen, wollte die Behörde während der laufenden Untersuchung nicht sagen. Klar ist: Erst wenn alles behoben ist und die Küstenwache zufrieden ist, darf die "MSC Poesia" wieder auslaufen.

"Eine regulatorische Angelegenheit"

Auch von der Reederei gibt es nur spärliche Infos. "Vor der Abreise ist eine regulatorische Angelegenheit aufgetreten, die einer Klärung bedurfte", heißt es von MSC Cruises. "Trotz intensiver Bemühungen konnte diese nicht rechtzeitig gelöst werden."

Die Enttäuschung für die Gäste ist groß. Die Reederei entschuldigte sich und verspricht: Der volle Reisepreis wird zurückerstattet, außerdem hilft man bei der Heimreise. Bis Donnerstag durften die Passagiere noch an Bord bleiben.

Geplant war eine Karibik-Rundreise von Miami aus, vom 1. bis 12. November. Stationen wären Jamaika, Kolumbien, Panama, Costa Rica, Honduras und Belize gewesen.

Routinekontrolle mit Folgen

Die US-Küstenwache prüft regelmäßig ausländische Handelsschiffe, darunter auch Kreuzfahrtschiffe. Dabei wird kontrolliert, ob alle internationalen und amerikanischen Vorschriften zum Beispiel bei Sicherheit und Umweltschutz eingehalten werden. Gibt es schwerwiegende Mängel, kann die Weiterfahrt untersagt werden.

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Die "MSC Poesia" hat Platz für mehr als 3.200 Passagiere, dazu kommen noch über 1.000 Leute Besatzung.