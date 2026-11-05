US-Küstenwache setzt Kreuzfahrtschiff in Miami fest

Die US-Küstenwache stoppte das Kreuzfahrtschiff MSC Poesia im Hafen von Miami. Die gesamte Reise wurde daraufhin abgesagt. Wie 20 Minuten berichtet, hatte die Reederei am Dienstag die bittere Nachricht für die Passagiere: Sie müssen die Koffer wieder packen. Laut Medien waren zu dem Zeitpunkt schon über 2.000 Leute an Bord.
Der Grund für das jähe Ende: Bei einer Kontrolle am Sonntag entdeckte die US-Küstenwache Mängel an mehreren Systemen des Schiffes. "Wir haben Mängel an Systemen an Bord des Schiffes festgestellt, die wir gemeinsam mit MSC beheben", erklärte Frank Florio, Kommandant des Küstenwachenabschnitts Miami.
Welche technischen Probleme genau vorliegen, wollte die Behörde während der laufenden Untersuchung nicht sagen. Klar ist: Erst wenn alles behoben ist und die Küstenwache zufrieden ist, darf die "MSC Poesia" wieder auslaufen.
Auch von der Reederei gibt es nur spärliche Infos. "Vor der Abreise ist eine regulatorische Angelegenheit aufgetreten, die einer Klärung bedurfte", heißt es von MSC Cruises. "Trotz intensiver Bemühungen konnte diese nicht rechtzeitig gelöst werden."
Die Enttäuschung für die Gäste ist groß. Die Reederei entschuldigte sich und verspricht: Der volle Reisepreis wird zurückerstattet, außerdem hilft man bei der Heimreise. Bis Donnerstag durften die Passagiere noch an Bord bleiben.
Geplant war eine Karibik-Rundreise von Miami aus, vom 1. bis 12. November. Stationen wären Jamaika, Kolumbien, Panama, Costa Rica, Honduras und Belize gewesen.
Die US-Küstenwache prüft regelmäßig ausländische Handelsschiffe, darunter auch Kreuzfahrtschiffe. Dabei wird kontrolliert, ob alle internationalen und amerikanischen Vorschriften zum Beispiel bei Sicherheit und Umweltschutz eingehalten werden. Gibt es schwerwiegende Mängel, kann die Weiterfahrt untersagt werden.
Die "MSC Poesia" hat Platz für mehr als 3.200 Passagiere, dazu kommen noch über 1.000 Leute Besatzung.