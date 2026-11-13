i Nicht nur unsere Küstenstädte wären betroffen - tausende Tiere sind in Gefahr. ©George Clerk Tierische Studie Meere steigen: Diese Tierarten trifft es zuerst Bis 2100 könnte der Meeresspiegelanstieg Lebensräume von über 15.000 Landwirbeltierarten überfluten. Reptilien trifft es besonders hart. Von Heute Tierisch 13.11.2026, 07:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Klimawandel bedroht die Tierwelt an den Küsten massiv. Laut einer neuen globalen Modellrechnung könnten steigende Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts Teile der Lebensräume von bis zu 15.324 Landwirbeltierarten unter Wasser setzen – das entspricht etwa 45 Prozent aller untersuchten Arten.

Küstenwälder, Feuchtgebiete und flache Inseln geraten zunehmend unter Wasser und nehmen Landtieren wichtige Lebensräume. Für Arten mit kleinen Verbreitungsgebieten kann schon ein begrenzter Verlust schwere Folgen haben.

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Wie scinexx.de meldet, könnten Reptilien besonders stark betroffen sein. Der durchschnittliche relative Flächenverlust fällt bei ihnen fast doppelt so hoch aus wie bei Vögeln und Säugetieren. Bis 2100 drohen laut der Studie 109 Arten, mehr als 90 Prozent ihrer geeigneten Lebensräume zu verlieren – darunter 58 Reptilienarten.

Südostasien besonders betroffen

Während Australien die größte absolute Fläche an küstennahen Lebensräumen hat, weist Südostasien besonders viele seltene und bereits bedrohte Arten in gefährdeten Gebieten auf. Vor allem die Malaiische Halbinsel sowie Borneo und Sumatra gelten als artenreiche Hotspots.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Meeresspiegelanstieg Landwirbeltiere in weit größerem Umfang betreffen könnte, als wir bisher angenommen haben", erklärt Forscher Zhong-Wen Jiang von der Sun Yat-sen University.

Schutzgebiete müssen angepasst werden

Ein weiteres Problem: Die meisten als wichtig erkannten Rückzugsgebiete liegen außerhalb bestehender Schutzgebiete. Die Forscher empfehlen daher, künftige Meeresspiegelrisiken stärker in die Planung neuer Schutzzonen einzubeziehen.