i Ob winzig, flauschig oder skurril: Diese seltenen Tiere zeigen, wie überraschend vielfältig die Natur ist. iStock/Artush Tierisch echt Einfach zu süß! Diese Tiere kennt kaum jemand Vom Mini-Lemur bis zum weißen Zeltbauer: Diese zehn seltenen Tiere sehen unglaublich aus und überraschen mit erstaunlichen Tricks. Von Heute Tierisch 05.10.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche sehen aus, als wären sie direkt einem Animationsfilm entsprungen. Andere verblüffen mit Fähigkeiten, die man ihnen auf den ersten Blick niemals zutrauen würde. Und doch sind sie alle echt.

Abseits von Städten und bekannten Tierparks lebt eine erstaunliche Vielfalt an Tieren, die selbst vielen Naturfreunden kaum bekannt sein dürfte. Einige sind winzig, andere ausgesprochen skurril – und manche haben Überlebensstrategien entwickelt, die verblüffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wir haben zehn besonders außergewöhnliche Arten herausgepickt:

i ?

Selten heißt nicht automatisch sicher

So unterschiedlich diese zehn Tiere auch sind, eines verbindet sie: Viele sind Spezialisten für ganz bestimmte Lebensräume. Werden Regenwälder gerodet, Wälder verändert oder Lebensräume durch den Klimawandel unter Druck gesetzt, kann das für solche Arten besonders problematisch werden.

Gerade Tiere mit kleinen Verbreitungsgebieten haben oft kaum Möglichkeiten auszuweichen. Die faszinierende Vielfalt der Natur zeigt deshalb auch, wie viele außergewöhnliche Lebewesen auf intakte Lebensräume angewiesen sind.