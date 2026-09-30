i Die Katze wurde am Spielplatz der Tierwelt Herberstein gefunden und wird derzeit liebevoll von den Tierpflegern betreut. Martha Moritz Wem gehört das Tier? Neuer Bewohner sorgt im Tierpark Herbstein für Aufsehen Eine Katze ist in der Tierwelt Herberstein in der Steiermark aufgetaucht. Nun läuft die Suche nach ihren Besitzern – jeder Hinweis könnte helfen. Von Heute Tierisch 30.09.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnlicher Fund in der Tierwelt Herberstein: Eine etwa eineinhalb Jahre alte, weibliche und unkastrierte Katze wurde beim Spielplatz im Tierpark entdeckt. Das Tier zeigte sich dabei besonders zutraulich, schreibt der Tiergarten auf seinen Social-Media-Kanälen und fragt: "Kennt jemand diese Katze oder weiß, wo sie hingehört?"

Mittlerweile wurde die Katze von einem Tierarzt in Herberstein untersucht. Nach der medizinischen Kontrolle wird sie derzeit hinter den Kulissen des Tierparks versorgt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wer kennt diese Katze?

Die Tierwelt Herberstein hofft nun, möglichst rasch die Besitzer des Tieres ausfindig machen zu können. Um Hinweise wird gebeten.

Wer die Katze kennt, sie schon einmal gesehen hat oder weiß, wo sie hingehört, soll sich bei der Tierwelt Herberstein melden. Auch das Teilen des Suchaufrufs kann helfen, die Besitzer zu erreichen.

So geht es ohne Besitzer weiter

Karin Winkler, Geschäftsleiterin der Tierwelt Herberstein, berichtet gegenüber "Heute": "Jetzt kümmern sich unsere Tierpfleger hinter den Zookulissen liebevoll um die Katze." Damit ist das Schicksal der Samtpfote vorerst gesichert.

Sollte sich kein Besitzer finden lassen, darf die Samtpfote in dem Zuhause bleiben, das sie sich offenbar ausgesucht hat: "Dann wird sie bei uns bleiben und wir haben eine Tierparkkatze", so Winkler.