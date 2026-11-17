i Frischer Schnee und stürmischer Wind erhöhen die Aufmerksamkeit in Tirols Hochgebirge. APA-Images / Interfoto / Harry Laub Neuschnee und Wind Tirol warnt jetzt vor tückischen Schneebrettern Sturm und Neuschnee treffen Österreichs Alpen. Tirol warnt vor Schneebrettlawinen. Warum Touren jetzt riskant werden. Von Heute Life 17.11.2026, 15:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter hält in den Tiroler Bergen Einzug – und mit ihm wächst die Gefahr im hochalpinen Gelände. Der Lawinenwarndienst Tirol schlägt Alarm: Neuschnee und Wind können gefährliche Triebschneeansammlungen bilden, aus denen sich bereits durch einzelne Wintersportler Schneebrettlawinen lösen können. Besonders heikel sind steile, schattige und windabgewandte Hänge.

Schneebrettlawinen: Schon ein Wintersportler kann sie auslösen

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in höheren Lagen hatte der Tiroler Lawinenwarndienst bereits in seinem ersten Lageblog am 12. November angekündigt. Der Wind verfrachtet den Schnee und lagert ihn an bestimmten Stellen ab. Dadurch entstehen gefährliche Triebschneepakete, die auf einer teilweise dünnen Altschneedecke liegen.

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Besonders in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten können solche Schneebretter bereits durch das Gewicht einer einzelnen Person ausgelöst werden. In schneereicheren, vergletscherten Gebieten sind laut den Experten vereinzelt auch mittelgroße Lawinen möglich.

Die Gefahr ist tückisch: Von außen kann die Schneedecke durchaus stabil wirken, während darunter eine störanfällige Schicht liegt. Wer abseits gesicherter Pisten unterwegs ist, sollte deshalb besonders vorsichtig sein.

Sturm, Regen und Schnee: So wird das Bergwetter

Die Wetterprognose von GeoSphere Austria lässt für die kommenden Tage zudem keine stabile Wetterphase erwarten. Am Mittwoch, dem 18. November, bleibt das Wetter unbeständig. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1.400 bis 1.700 Meter. Besonders entlang des Alpennordrands vom Bregenzerwald über den Arlberg bis zum Dachstein sind weitere Niederschläge zu erwarten. In höheren Lagen bleibt der Westwind kräftig.

Für Freitag zeichnet sich erneut eine stürmische Westströmung mit Regen und Schneefall ab. Am Samstag könnte sich die Wetterlage vorübergehend beruhigen.

Experten raten zu sorgfältiger Tourenplanung

Der Tiroler Lawinenwarndienst appelliert an alle, die sich ins hochalpine Gelände wagen, die Gefahren nicht zu unterschätzen. Eine sorgfältige Tourenplanung, aktuelle Informationen und die richtige Notfallausrüstung seien unverzichtbar.

Bilder: Lawinen-Tragödie am Stubaier Gletscher – Skifahrer tot i ?

LVS-Gerät, Sonde und Schaufel gehören bei Touren im freien Gelände zur Grundausstattung. Ebenso wichtig ist es, gefährliche Hänge und mögliche Auslaufbereiche von Lawinen zu meiden.