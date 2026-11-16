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Österreich mischt im Ranking der Weihnachtsmarkt-Geheimtipps kräftig mit: Hall in Tirol landet auf Platz vier.
Österreich mischt im Ranking der Weihnachtsmarkt-Geheimtipps kräftig mit: Hall in Tirol landet auf Platz vier.
Stadt Hall
Echte Geheimtipps

Ohne Gedränge: Diese Weihnachtsmärkte kennt kaum wer

Keine Lust auf überfüllte Weihnachtsmärkte? Eine Analyse zeigt die besten Alternativen - und Österreich ist gleich zweimal dabei.
Von Heute Life
16.11.2026, 18:02
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Die großen Weihnachtsmärkte locken jedes Jahr Tausende Besucher an. Doch wer Glühwein lieber ohne dichtes Gedränge genießt, sollte einen Blick auf weniger bekannte Adventziele werfen. Eine neue Analyse des Auto-Abo-Anbieter SIXT+ zeigt: Auch abseits der berühmten Märkte gibt es echte Winter-Juwelen.

Auf dieser Burg gibt es erstmals einen Weihnachtsmarkt

Dazu wurden Weihnachts- und Winterziele in Deutschland und den Nachbarländern unter die Lupe genommen. Berücksichtigt wurden das durchschnittliche Google-Suchvolumen von November bis Jänner, die durchschnittliche Wintertemperatur sowie die Zahl der Weihnachts- und Wintermärkte im Umkreis von 15 Kilometern.

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Besonders interessant ist das Ergebnis für heimische Adventfans: Hall in Tirol landet auf Platz vier und ist damit Österreichs bestplatziertes Ziel. Doch auch ein anderer Ort in der Alpenrepublik schaffte es in das Ranking.

Auch abseits der Spitzenplätze gibt es interessante Alternativen für einen winterlichen Kurztrip.

Diese Orte schaffen es ebenfalls ins Ranking:

  • Platz6: Malmedy (Belgien)
  • Platz 7: Thun (Schweiz)
  • Platz 8: Schwaz (Österreich)
  • Platz 9: Diekirch (Luxemburg)
  • Platz 10: Saalfeld an der Saale (Deutschland)

Geheimtipp statt Massenandrang

Das Ranking zeigt: Für stimmungsvolle Adventtage muss es nicht immer einer der ganz großen Weihnachtsmärkte sein. Gerade kleinere Städte können mit historischen Altstädten, regionalem Kunsthandwerk und mehreren Märkten in unmittelbarer Umgebung punkten. Für Österreich ist Hall in Tirol dabei der klare Trumpf – und Schwaz ein weiterer Grund, den Advent einmal abseits der bekannten Touristenmagneten zu verbringen.

red, 16.11.2026, 18:02

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