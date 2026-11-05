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Der Hirsch löste eine Unfall-Serie aus (Symbolbild).
Der Hirsch löste eine Unfall-Serie aus (Symbolbild).
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Crash-Serie ausgelöst

Hirsch-Unfall! Vier Männer in Graben geschleudert

Ein Wildunfall in Tirol hatte dramatische Folgen. Als mehrere Männer die Unfallstelle absichern wollten, kam es plötzlich zum nächsten Crash.
Von Österreich Heute
05.11.2026, 12:53
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Ein Hirsch auf der Straße löste am Mittwochabend in Pettnau (Bezirk Innsbruck-Land) eine folgenschwere Unfallserie aus! Vier Männer wurden bei einem heftigen Zusammenstoß in einen Straßengraben geschleudert, drei von ihnen landeten im Krankenhaus.

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Hirsch plötzlich auf der Fahrbahn

Gegen 21.30 Uhr war ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Beifahrer auf der Tiroler Straße (B171) unterwegs. Die beiden übersahen einen Hirsch und erfassten das Tier mit ihrem Wagen.

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Um die Unfallstelle abzusichern, eilten zwei Bekannte des 21-Jährigen zu Hilfe. Sie stellten ihr Auto in der Fahrbahnmitte ab und stiegen aus. Doch wenig später kam es zum nächsten Unfall.

Auto erfasst Männer – drei verletzt

Ein 70-jähriger Schweizer bemerkte den abgestellten Pkw zu spät und krachte mit seinem Wagen dagegen. Der Aufprall war so heftig, dass sowohl das abgestellte Auto als auch vier Männer, die sich unmittelbar daneben befanden, in den Straßengraben geschleudert wurden.

Drei der Männer erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht werden.

Der Hirsch überlebte den Unfall nicht. Das verletzte Tier war zunächst noch davongelaufen, wurde später aber rund 80 Meter von der Unfallstelle entfernt am Boden liegend entdeckt. Ein Jäger erlegte es.

red, 05.11.2026, 12:53
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