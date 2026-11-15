i Auch wenn die Sonne scheint: Auf Kroatiens ausgewiesenen Winterstrecken ist die vorgeschriebene Winterausrüstung ab 15. November Pflicht. iStock/Patrick Daxenbichler Neue Regel für Autofahrer Kroatien-Falle ab 15. November: Das wird jetzt teuer Wer mit dem Auto nach Kroatien fährt, muss jetzt aufpassen. Ohne die richtige Winterausrüstung drohen 130 Euro Strafe – selbst bei Sonnenschein. Von Heute Life 15.11.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Österreicher ist Kroatien auch in der kalten Jahreszeit ein beliebtes Reiseziel. Doch wer jetzt mit dem Auto Richtung Adria unterwegs ist, sollte eine wichtige Vorschrift nicht übersehen. Seit 15. November gelten auf kroatischen Straßen wieder die Winterausrüstungsregeln. Wer diese missachtet, riskiert eine saftige Geldstrafe. Und das kann Autofahrer sogar dann treffen, wenn weit und breit kein Schnee zu sehen ist.

Winterpflicht gilt bis 15. April

In Kroatien läuft die Winterausrüstungspflicht jedes Jahr von 15. November bis einschließlich 15. April. Besonders wichtig ist dabei der Geltungsbereich: Auf bestimmten Hauptverkehrsstraßen und ausgewiesenen Winterstrecken müssen Fahrzeuge während dieses gesamten Zeitraums entsprechend ausgerüstet sein. Dazu gehören auch Abschnitte der Autobahn A1 Richtung Süden.

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Das bedeutet: Selbst bei trockener Straße und strahlendem Sonnenschein kommen Autofahrer dort nicht um die Winterausrüstung herum. Auf allen anderen Straßen wird die Pflicht hingegen dann schlagend, wenn winterliche Fahrbedingungen herrschen – etwa bei Schnee, Eis oder Schneematsch.

Diese Ausrüstung ist vorgeschrieben

Für Pkw und andere Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen gibt es zwei Möglichkeiten, die kroatischen Vorschriften zu erfüllen.

Entweder sind alle vier Räder mit Winterreifen ausgestattet, die eine M+S-Kennzeichnung oder das Schneeflockensymbol tragen. Alternativ dürfen auch Sommerreifen verwendet werden. Diese müssen allerdings mindestens vier Millimeter Profiltiefe aufweisen. Außerdem müssen Schneeketten mitgeführt werden.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen müssen die Ketten auf den Antriebsrädern montiert werden. Vor allem wer in bergige Regionen wie Lika oder Gorski Kotar fährt, sollte besonders aufmerksam sein. Dort können die Behörden die Mitnahme oder Verwendung von Schneeketten zusätzlich anordnen.

Wer nicht aufpasst, zahlt 130 Euro

Die Missachtung der Winterausrüstungspflicht kann teuer werden. Autofahrern, die ohne die vorgeschriebene Ausstattung unterwegs sind, droht eine Geldstrafe von rund 130 Euro.

Advent in Kroatien i ?

Auch ein anderer Fehler kann ins Geld gehen: Wer sein Auto nicht ausreichend von Schnee und Eis befreit, muss ebenfalls mit einer Strafe in dieser Höhe rechnen. Darüber hinaus kann die Polizei die Weiterfahrt untersagen, bis das Fahrzeug den Vorschriften entspricht.

Noch deutlich teurer wird es, wenn Lenker behördliche Anordnungen ignorieren oder trotz einer Straßensperre weiterfahren. In solchen Fällen können Strafen zwischen 390 und 920 Euro fällig werden.

Spikereifen sind tabu

Eine Besonderheit betrifft Autofahrer, die auf Spikereifen setzen. Diese sind in Kroatien grundsätzlich verboten. Wer aus Österreich anreist, sollte daher vor dem Grenzübertritt unbedingt kontrollieren, ob die Bereifung den kroatischen Vorschriften entspricht.

Wer auf Nummer sicher gehen will, überprüft Reifen, Profiltiefe und Schneeketten am besten noch vor der Abfahrt. Denn in Kroatien kann selbst eine Fahrt bei bestem Winterwetter unerwartet teuer werden.