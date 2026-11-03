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Eine italienische Autobahn bei Mailand.
Eine italienische Autobahn bei Mailand.
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Langsam wird(s) teuer

Italien plant 160-Euro-Strafe für Autobahn-Schleicher

Weil langsame Autofahrer auf der Überholspur den Verkehr behindern und gefährliche Manöver provozieren können, will Italien jetzt härter durchgreifen.
Von Nick Wolfinger
03.11.2026, 15:15
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Wer mit dem Auto nach Italien fährt, muss sich womöglich bald auf eine neue Verkehrsregel einstellen. Die Regierung will gegen Autofahrer vorgehen, die auf der linken Autobahnspur zu langsam unterwegs sind. Künftig soll dort ein Mindesttempo von 100 km/h gelten.

Wer dagegen verstößt, muss laut Gesetzesentwurf mit einer Geldstrafe von bis zu 160 Euro rechnen. Die neue Vorschrift soll allerdings nur auf Autobahnen mit mindestens drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung gelten. Betroffen ist ausschließlich die ganz linke Spur.

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Der italienische Ministerrat hat den Entwurf Mitte Oktober gebilligt. Derzeit beschäftigt sich das Parlament mit der geplanten Änderung. Noch ist die Regel also nicht in Kraft.

Bei diesen Ausnahmen darfst Du langsamer fahren

Auch künftig soll niemand gezwungen werden, bei gefährlichen Straßenverhältnissen aufs Gas zu steigen. Bei dichtem Nebel, Starkregen, Unfällen oder Baustellen darf das Tempo weiterhin unter 100 km/h liegen.

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Grundsätzlich müssen Autofahrer in Italien schon jetzt den rechten freien Fahrstreifen benutzen. Wer grundlos auf der linken Spur langsam fährt, verstößt damit bereits gegen geltende Verkehrsregeln. Eine ausdrücklich festgelegte Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h fehlt aber bisher.

Für österreichische Autofahrer könnte die geplante Änderung besonders bei Fahrten in den Italien-Urlaub relevant werden. Ob und wann die neue Strafe tatsächlich eingeführt wird, steht allerdings noch nicht fest.

NW, 03.11.2026, 15:15
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