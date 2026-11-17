i Madeiras spektakuläre Wanderwege wie der Pico Ruivo werden ab April 2027 deutlich teurer. iStock/pawel.gaul Pico Ruivo und Co Preis-Schock! Madeira erhöht Gebühren ab April 2027 Wer Madeiras schönste Wanderwege erkunden will, muss künftig mehr bezahlen. Ab April 2027 steigen die Eintrittspreise zum Teil sogar um 18 Euro. Von Heute Life 17.11.2026, 20:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Madeira lockt mit spektakulären Steilküsten, üppigen Lorbeerwäldern und traumhaften Wanderwegen. Doch das Naturparadies im Atlantik wird für Urlauber zunehmend teurer. Wer die berühmten Levadas oder die höchsten Gipfel der portugiesischen Insel erkunden möchte, muss ab 1. April 2027 deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Die Regionalregierung kündigte eine neue Gebührenordnung für die Wanderwege an, die vom Institut für Wälder und Naturschutz verwaltet werden. Betroffen sind 37 Routen auf Madeira sowie drei weitere auf der Nachbarinsel Porto Santo. Erkennbar sind sie an der Kennzeichnung "PR" für "Pequeno Rota" (Kurzstrecke).

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Für auswärtige Besucher ab zwölf Jahren steigt der reguläre Preis von bisher 4,50 auf 7,50 Euro pro Person. Zusätzlich ist eine fixe Startzeit über das Online-Portal SIMplifica zu reservieren.

Diese Wander-Klassiker werden zum Luxus

Besonders kräftig langt die Insel künftig bei einigen ihrer bekanntesten Ausflugsziele zu. Wer den Pico Ruivo erklimmen möchte, muss künftig 15 Euro bezahlen. Mit 1862 Metern ist er der höchste Berg Madeiras. Auch bei anderen beliebten Touren wird es teurer: Für die Halbinsel Ponta de São Lourenço, die Levada do Caldeirão Verde und den Balcões-Weg werden ebenfalls jeweils 15 Euro fällig.

Noch tiefer müssen Wanderfans beim Pico do Arieiro in die Tasche greifen. Der Zugang kostet künftig 18 Euro. Dasselbe gilt für das Rabaçal-Wegenetz mit seinen zahlreichen Naturhighlights.

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Dazu gehören unter anderem die berühmte Levada das 25 Fontes und die Levada do Risco. Das gesamte Wegenetz umfasst rund 40 Kilometer und acht Wanderwege. Auch der Vereda do Fanal (PR13) soll nach seiner Fertigstellung mit 18 Euro zu Buche schlagen.

Wochenpass kostet 105 Euro

Nicht nur einzelne Wanderungen werden teurer. Auch Urlauber, die während ihres Aufenthalts möglichst viele Routen erkunden wollen, müssen mit deutlich höheren Ausgaben rechnen. Der Wochenpass kostet künftig 105 statt bisher 52,50 Euro. Damit verdoppelt sich der Preis für das Wanderpaket.

Die Regionalregierung begründet die Erhöhungen mit dem Schutz des Naturerbes. Die zusätzlichen Einnahmen sollen in die Pflege und Instandhaltung der Wege sowie in den Ausbau der Infrastruktur und bessere Dienstleistungen für Besucher fließen.

Es ist nicht die erste Preisrunde auf Madeira: Anfang 2025 führte die Insel erstmals Eintrittsgebühren für sieben ausgewählte PR-Wanderwege ein. Damals kostete der Zugang drei Euro. 2026 wurde die Gebühr bereits auf 4,50 Euro angehoben und auf sämtliche offiziellen Wanderwege ausgeweitet. Mit April 2027 folgt nun der nächste kräftige Aufschlag.