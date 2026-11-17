i Der Ö-Reisepass schafft es im Ranking auf einen hervorragenden neunten Platz. iStock/Elmar Gubisch Neue Analyse Diese 10 Länder haben die glücklichsten Reisepässe Die Welt bereisen, frei leben & sich sicher fühlen: Ein Reisepass kann vieles möglich machen – doch wo haben die Menschen die besten Voraussetzungen? Von Heute Life 17.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal den Koffer packen und die Welt entdecken: Für viele Menschen ist das selbstverständlich, für andere bleibt es ein unerfüllter Traum. Denn welcher Reisepass in der Tasche steckt, entscheidet nicht nur darüber, wohin wir reisen dürfen, sondern auch, welche Möglichkeiten uns offenstehen. Ein neues Ranking zeigt jetzt, welche Staatsbürgerschaften besonders viele Vorteile bieten – und auch Österreich darf sich freuen.

Ein Reisepass allein macht noch nicht glücklich

Wie viel ist ein Reisepass wirklich wert? Dieser Frage geht der neue "Happy Passports Index 2026" von Global Citizen Solutions nach. Anders als klassische Reisepass-Rankings berücksichtigt er nicht nur, wie viele Länder man ohne Visum besuchen kann. Auch Lebenszufriedenheit, persönliche Freiheit, Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit spielen eine wichtige Rolle. Schließlich nützt selbst der mächtigste Reisepass wenig, wenn die Lebensqualität im eigenen Land zu wünschen übrig lässt. Das Ergebnis: Vor allem die Länder Nordeuropas schneiden hervorragend ab. Doch auch Österreich kann sich im internationalen Vergleich sehen lassen.

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Österreich schafft es unter die besten zehn

Der rot-weiß-rote Reisepass gehört laut dem neuen Index zu den glücklichsten der Welt. Direkt dahinter landet Singapur auf Platz zehn: Der Stadtstaat besitzt einen besonders reisestarken Pass und punktet mit hoher Kaufkraft sowie einer langen Lebenserwartung. Bei Lebenszufriedenheit und persönlichen Freiheiten schneidet er jedoch schwächer ab als die Spitzenreiter.

Diese Länder liegen vor Österreich

Auf Platz acht landet Neuseeland. Der Inselstaat überzeugt mit beeindruckender Natur, hoher Sicherheit und einer friedlichen Gesellschaft. Die Niederlande sichern sich Rang sieben. Hier treffen persönliche Freiheit, gute Infrastruktur und hohe Lebensqualität aufeinander. Schweden belegt Platz sechs und punktet besonders bei den Bürgerrechten. Auch soziale Absicherung und Lebenszufriedenheit tragen zum guten Ergebnis bei.

Auf Rang fünf folgt die Schweiz: Das Nachbarland überzeugt mit Wohlstand, politischer Stabilität, hoher Sicherheit und einem ausgezeichneten Gesundheitssystem.

Im Norden liegt das Glück besonders nah

Noch weiter vorn landet Norwegen auf Platz vier. Das Land verbindet wirtschaftlichen Wohlstand mit persönlicher Freiheit und einem starken Sozialsystem. Dänemark sichert sich den dritten Platz. Das Königreich erzielt in allen großen Bewertungskategorien hervorragende Ergebnisse und gilt als eines der ausgewogensten Länder des Rankings. Knapp am Sieg vorbei schrammt Island auf Platz zwei. Die Inselnation punktet mit außergewöhnlich hoher Freiheit und zählt zu den friedlichsten Ländern der Welt. Vulkane, Gletscher und Nordlichter gibt es als beeindruckende Kulisse obendrauf.

Dieses Land hat den glücklichsten Reisepass

Der Sieger kommt ebenfalls aus dem hohen Norden: Finnland landet mit 93,2 Punkten auf Platz eins des "Happy Passports Index 2026". Das Land überzeugt mit hoher Lebenszufriedenheit, persönlicher Freiheit, Sicherheit und hervorragenden Reisemöglichkeiten.